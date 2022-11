La ville de Laon signe une promesse de vente avec Dream Energy pour réaliser une station de superchargeurs avec pôle service

Dans un contexte en pleine mutation face au développement des véhicules électriques, la ville de Laon, municipalité des Hauts de France particulièrement engagée dans la transition énergétique et la mobilité bas-carbone, a décidé de s’équiper afin de pouvoir proposer à ses habitants et visiteurs une station de superchargeurs. Consciente de l’expertise nécessaire et de l’importance d’une électricité véritablement verte, c’est à Dream Energy, acteur des énergies renouvelables opérant depuis 2007, que la municipalité a choisi de faire appel.