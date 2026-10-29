La vigueur des dépenses de consommation et les investissements liés à l'intelligence artificielle ont stimulé l'économie américaine au troisième trimestre

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(Ajoute des précisions tirées du rapport et des données sur l'inflation tout au long du texte)

* Le produit intérieur brut a progressé de 3,4% au troisième trimestre, dépassant les prévisions des économistes qui tablaient sur une hausse de 3,2%

* Les dépenses de consommation ont maintenu un rythme de croissance soutenu, mais leur dynamique s'est essoufflée en fin de trimestre

* L'inflation mesurée par l'indice PCE a augmenté de 0,5% en septembre; elle progresse de 3,6% en glissement annuel

par Lucia Mutikani

L'économie américaine a connu au troisième trimestre sa plus forte croissance depuis un an, faisant fi de la hausse des prix du pétrole liée au conflit au Moyen-Orient, grâce à la vigueur des dépenses de consommation et à l'intensification des investissements des entreprises dans l'intelligence artificielle.

La hausse du produit intérieur brut (PIB) au dernier trimestre, supérieure aux prévisions et annoncée jeudi par le ministère du Commerce, contrastait fortement avec l’évaluation pessimiste de l’économie par les ménages, reflétée par les taux d’approbation du président Donald Trump, qui ont atteint un niveau historiquement bas , et par la détérioration du sentiment des consommateurs .

Le rapport préliminaire sur le PIB a été publié moins d’une semaine avant les élections de mi-mandat de mardi, qui détermineront la composition du Congrès. Selon les économistes, cette forte croissance, conjuguée à d’autres données publiées jeudi indiquant une accélération et une généralisation de l’inflation en septembre, a renforcé les arguments en faveur d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale en décembre.

Mercredi, la banque centrale américaine a maintenu son taux d’intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,75% à 4,00%, tout en reconnaissant que l’inflation « reste élevée ».

« Les conséquences d’une économie en situation de plein emploi, associées à une expansion historique des dépenses d’investissement, sont clairement visibles », a déclaré Joseph Brusuelas, économiste en chef chez RSM. « Si la Fed cherche davantage d’informations pour justifier une intervention visant à rétablir la stabilité des prix, elle les trouvera dans une série de dépenses robustes… des investissements privés non résidentiels stratosphériques et des données d’inflation en forte hausse. »

Le produit intérieur brut (PIB) a progressé à un taux annualisé de 3,4% au dernier trimestre, soit la croissance la plus rapide depuis le troisième trimestre 2025, a indiqué le Bureau d’analyse économique du ministère du Commerce dans sa première estimation du PIB du troisième trimestre. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une progression du PIB de 3,2%.

L’économie progresse à un rythme bien supérieur à ce que certains responsables de la Fed considèrent comme le taux de croissance non inflationniste, soit environ 2%.

Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l’économie, ont augmenté de 3,8% entre juillet et septembre, un rythme identique à celui du deuxième trimestre. Un nombre de licenciements historiquement bas et des embauches modérées contribuent à soutenir les dépenses, même si les hausses salariales ont parfois été à la traîne par rapport à l’inflation. Les ménages ont également réduit leur épargne et puisé dans leurs réserves pour financer leurs dépenses.

Les dépenses des entreprises en équipements ont bondi de 20,9%, soit la plus forte hausse depuis le troisième trimestre 2020. Cela a ajouté 1,16 point de pourcentage à la croissance du PIB, soit la contribution la plus importante depuis six ans. Les dépenses des entreprises en produits de propriété intellectuelle ont progressé de 8,4%, contribuant à un peu moins d’un demi-point de pourcentage à la croissance du PIB.

La vigueur des dépenses des consommateurs et des entreprises s’est accompagnée d’une hausse des importations, qui constituent un frein dans le calcul du PIB. Les importations ont augmenté de 19,7%, soit le rythme le plus rapide depuis le premier trimestre 2025, lorsque les entreprises avaient anticipé leurs commandes pour éviter la hausse des coûts liée aux droits de douane généralisés imposés par Trump.

LES IMPORTATIONS, UN FREIN IMPORTANT

Au dernier trimestre, les importations ont fait perdre 2,64 points de pourcentage à la croissance du PIB, une baisse largement compensée par la vigueur des dépenses des consommateurs et des entreprises, ainsi que par la contribution de 1,61 point de pourcentage liée à la reconstitution des stocks.

Les dépenses publiques ont augmenté de 5,3% dans un contexte de forte reprise des dépenses du gouvernement fédéral, tant dans le domaine de la défense que dans les autres secteurs. La hausse des taux hypothécaires due au conflit au Moyen-Orient a replongé l’investissement résidentiel en contraction au dernier trimestre. La hausse des coûts d’emprunt a éclipsé la modération des prix de l’immobilier, pesant sur la demande de logements.

Un indicateur de la demande intérieure, qui exclut les stocks, le commerce extérieur et les dépenses publiques, s’est accéléré à un rythme de 4,9%, le plus fort depuis le deuxième trimestre 2021. Les ventes finales aux acheteurs privés nationaux ont progressé de 4,6% au deuxième trimestre.

Si l’inflation s’est apaisée après avoir bondi au cours du trimestre d’avril à juin, les pressions sur les prix se sont ravivées à la fin du troisième trimestre. L’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) a augmenté de 0,5% en septembre après une hausse de 0,3% en août, a indiqué le BEA dans un rapport distinct.

Sur les douze mois clos en septembre, l’inflation mesurée par le PCE a progressé de 3,6%, après une hausse non révisée de 3,4% en août. Hors composantes volatiles que sont l’alimentation et l’énergie, l’indice des prix PCE a augmenté de 0,3% sur le mois, après avoir progressé de 0,3% en août.

L’inflation dite « sous-jacente » du PCE a augmenté de 3,1% en glissement annuel en septembre, après une hausse de 3,0% en août. La Fed suit les mesures des prix du PCE pour son objectif d’inflation de 2%. La hausse de l’inflation, avec des prix moyens de l’essence toujours supérieurs à 4 dollars le gallon alors que la guerre américano-israélienne avec l'Iran s’éternise, a conduit les économistes à anticiper un ralentissement de la croissance économique d’ici la fin de l’année.

Le revenu disponible des ménages, après prise en compte de l’inflation, a baissé de 0,3% le mois dernier. Les dépenses de consommation corrigées de l’inflation sont restées inchangées en septembre, ce qui place la consommation sur une trajectoire de croissance plus faible à l’approche du quatrième trimestre.

Les économistes s’attendaient également à un certain ralentissement des dépenses liées à l’IA, les investisseurs se concentrant sur la hausse des coûts des projets à long terme dont le retour sur investissement est incertain. Les entreprises technologiques ont emprunté des sommes colossales au cours de l’année écoulée pour financer leurs dépenses en IA, ce qui constitue un risque baissier potentiel pour les dépenses d’équipement. Les économistes ne s’attendaient toutefois pas à ce que ce pilier de soutien s’affaiblisse.

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