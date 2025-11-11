La vente par SoftBank d'une participation de 5,8 milliards de dollars dans Nvidia suscite de nouvelles craintes concernant la bulle de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions de Nvidia chutent de plus de 2 % après la vente de la participation de SoftBank

*

La vente doit aider Son à financer des projets d'IA tels que OpenAI et le projet Stargate

*

Les actions de CoreWeave chutent fortement après la réduction des prévisions

(Ajout de commentaires d'analystes, d'informations de contexte; mise à jour sur l'évolution du cours de l'action) par Aditya Soni

La vente par SoftBank Group de sa participation dans Nvidia pour un montant de 5,8 milliards de dollars a secoué les marchés boursiers mardi, alimentant les craintes que la frénésie autour de l'intelligence artificielle n'ait atteint son paroxysme, en particulier après les récentes mises en garde des dirigeants des banques de Wall Street et d'un célèbre vendeur à découvert.

Dans ses résultats trimestriels , l'investisseur technologique japonais 9984.T a déclaré avoir vendu la totalité des 32,1 millions d'actions Nvidia qu'il détenait en octobre pour financer la vaste campagne d'IA du directeur général Masayoshi Son, construite autour de son pari "all in" sur OpenAI, créateur de ChatGPT. SoftBank a besoin de ces fonds pour financer des initiatives, y compris le projet Stargate de 500 milliards de dollars visant à accroître la capacité des centres de données aux États-Unis, ainsi qu'un financement de 40 milliards de dollars promis à OpenAI , dont les détails financiers n'ont pas été communiqués avec les annonces.

Mais le moment choisi pour sa vente a renforcé les doutes de certains investisseurs qui pensent que les valorisations dans le secteur de l'IA pourraient avoir pris de l'avance sur les fondamentaux. Les actions de Nvidia NVDA.O étaient en baisse de plus de 2 % dans les premiers échanges, pesant sur l'indice de référence S&P 500 .SPX . À ces inquiétudes s'est ajoutée une révision à la baisse des prévisions de chiffre d'affaires de la part du fournisseur de services d'IA en nuage CoreWeave en raison d'un retard contractuel, ce qui a fait chuter son action de 9 %. Le bruit d'une bulle de l'IA s'est amplifié ces dernières semaines après que les directeurs généraux de Morgan Stanley

MS.N et Goldman Sachs GS.N ont averti que les actions pourraient se diriger vers une baisse , tandis que le gestionnaire de fonds spéculatif Michael Burry, connu pour ses positions à découvert sur le marché immobilier américain avant le krach de 2008, a parié contre Nvidia et Palantir.

Plusieurs analystes ont déclaré que la vente suggérait que Son - l'un des investisseurs les plus audacieux de la technologie - voyait la reprise fulgurante qui a fait de Nvidia la première entreprise de 5 billions de dollars le mois dernier se calmer après une hausse de plus de 1 200 % au cours des trois dernières années.

Mais certains d'entre eux ont souligné le bilan mitigé de SoftBank dans la gestion de ses participations dans Nvidia. La société, selon certaines estimations, a manqué un rallye de plus de 100 milliards de dollars dans les actions de Nvidia en les vendant en 2019 avant que le boom de l'IA ne décolle, pour ensuite racheter les actions du fabricant de puces.

"En ce qui concerne le timing, on ne peut pas dire que Masayoshi Son ait été excellent dans ses transactions d'actions Nvidia", a déclaré C J Muse, directeur général senior chez Cantor Fitzgerald. "Il semble qu'il s'agisse simplement d'une allocation de ressources - trouver des fonds pour faire des paris ailleurs."

L'ACCENT MIS SUR L'OPENAI, LE TRÉSOR GRANDISSANT DE SON Parallèlement à la vente des actions de Nvidia, SoftBank a vendu pour environ 9,2 milliards de dollars d'actions de T-Mobile

TMUS.O , ce qui a permis à Son de disposer d'un plus grand trésor pour asseoir son influence sur un secteur avide de capitaux et de puces nécessaires pour financer la poursuite d'une technologie d'IA capable d'égaler ou de surpasser l'intelligence humaine.

"En encaissant maintenant, il s'assure le capital nécessaire pour renforcer sa conviction dans les applications de l'IA et l'infrastructure à grande échelle qui les sous-tend, OpenAI, Oracle et le projet Stargate", a déclaré Michael Ashley Schulman, directeur des investissements chez Running Point Capital Advisors. Mais le pari croissant sur OpenAI lie également SoftBank, qui a subi des pertes massives sur ses investissements dans le Vision Fund, à la startup au centre d'une série d'accords circulaires qui ont alimenté les inquiétudes sur la bulle.

L'action de la société japonaise, qui a plus que doublé cette année, est de plus en plus évaluée en fonction de son exposition à OpenAI. L'action a bondi le mois dernier à la suite de l'annonce d'une restructuration radicale d'OpenAI qui libère la startup de ses racines non lucratives.

La startup envisage de s'introduire en bourse dès l'année prochaine pour un montant de 1 000 milliards de dollars, ce qui pourrait représenter une manne importante pour des investisseurs tels que Microsoft et SoftBank, selon Reuters .

L'augmentation de la valeur d'OpenAI a également dopé le bénéfice net de SoftBank au deuxième trimestre, qui a plus que doublé.

Mais OpenAI n'a pas donné de détails précis sur la manière dont elle prévoit de financer ses projets d'infrastructure d'IA, qui totalisent environ 1,4 billion de dollars.

Elle espère terminer l'année avec 20 milliards de dollars de revenus récurrents annuels et est récemment revenue sur ses commentaires concernant la nécessité d'obtenir des prêts garantis par le gouvernement.

"Le passé mouvementé du Vision Fund confère certainement à ce désinvestissement un air de poker à grands enjeux", a déclaré M. Schulman.