La vente aux enchères de la société mère Citgo touche à ses dernières étapes, alors que l'audition sur la vente débute

Un juge du Delaware choisira le gagnant final après une audience de quatre jours

L'audience pourrait se prolonger jusqu'en octobre si des preuves supplémentaires sont nécessaires

L'offre d'Amber comprend 2,1 milliards de dollars en espèces pour les détenteurs d'obligations de PDVSA

Gold Reserve et d'autres préfèrent attendre la résolution de l'affaire à New York

L'évaluation de Citgo au centre du litige

(Réponses ajoutées au paragraphe 6, arguments sur l'évaluation de Citgo aux paragraphes 14-15) par Marianna Parraga

Une audience de vente très attendue, censée conclure une vente aux enchères organisée par un tribunal américain d'actions de la société mère du raffineur américain Citgo Petroleum , détenu par le Venezuela, a débuté lundi, les soumissionnaires et les créanciers étant engagés dans un âpre conflit sur la question de savoir qui devrait l'emporter.

Le tribunal du Delaware entend les témoignages des parties concernées, des témoins et des experts dans le cadre de cette épreuve de force de quatre jours, avant que le juge Leonard Stark ne choisisse un vainqueur final.

L'enjeu est l'avenir du septième raffineur américain, dont la société mère a été jugée responsable de la dette du pays sud-américain, alors que 15 entreprises expropriées et les détenteurs d'obligations en défaut de paiement poursuivent ses actifs.

Le juge Stark a rejeté lundi une requête visant à prolonger l'audience afin d'examiner une offre de dernière minute de Blue Water BLUW.O , et a également rejeté la demande du Venezuela de suspendre la procédure en raison d'un conflit d'intérêts présumé impliquant le cabinet d'avocats Weil, Gotshal & Manges, qui conseille le tribunal. Une nouvelle série d'arguments pourrait être présentée en octobre si le tribunal décide que plus de temps et de preuves sont nécessaires.

"Cette audience de vente représente une étape importante dans un litige qui dure depuis 18 ans et dans lequel ConocoPhillips COP.N est engagée depuis que ses actifs ont été expropriés en 2007 par le président vénézuélien Hugo Chavez," a déclaré Amy Wolf, une avocate représentant la compagnie pétrolière, le plus grand créancier de l'affaire avec plus de 11 milliards de dollars de créances, lors de l'audience.

Les représentants de Blue Water ont déclaré à Reuters que la société avait été autorisée à accéder à la salle des données de Citgo et qu'elle s'attendait à ce que le tribunal lui permette de présenter des preuves à l'appui à la fin de l'audience. Weil, Gotshal & Manges n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

LES OFFRES CONCURRENTES POUR CITGO S'AFFRONTENT AU TRIBUNAL

En juillet, un officier de justice supervisant le processus a sélectionné une filiale de la société minière Gold Reserve

GRZ.V , cotée à Toronto, comme chef de file de la vente aux enchères .

Mais à la suite d'une guerre d'enchères de dernière minute, l'officier Robert Pincus a changé sa recommandation le mois dernier en faveur d'une offre de 5,9 milliards de dollars d'Amber Energy, une filiale du fonds spéculatif Elliott Investment Management.

Cette décision a déclenché des objections et une motion pour disqualifier l'offre d'Amber, qui reste en suspens, dans le cadre d'une bataille entre les entreprises expropriées et les détenteurs d'obligations du pays en défaut de paiement.

Le mineur Crystallex, ConocoPhillips COP.N et une filiale du détenteur d'obligations Contrarian Funds ont déclaré au tribunal lundi qu'ils soutenaient l'offre d'Amber, tandis que le Venezuela, Gold Reserve et les créanciers juniors s'y sont opposés.

L'audience "servira de premier test pour savoir si l'offre d'Amber peut survivre à l'ensemble des risques procéduraux, juridiques et géopolitiques", a déclaré l'avocat Jose Ignacio Hernandez de la société de conseil Aurora Macro Strategies, dans un rapport publié la semaine dernière.

En incluant un paiement en espèces de 2,1 milliards de dollars aux détenteurs d'obligations 2020 de PDVSA, l'offre d'Amber crée une opportunité de résoudre une réclamation de longue date qui est entendue par un autre tribunal de New York.

Toutefois, le Venezuela et une poignée de créanciers préfèrent attendre la résolution de l'affaire new-yorkaise, dans laquelle la validité des obligations est contestée, avant de verser quoi que ce soit aux détenteurs.

Lundi, le tribunal a entendu les témoignages d'experts sur l'évaluation de Citgo, suite aux arguments du Venezuela selon lesquels les actifs ne devraient pas être vendus aux enchères à une fraction de leur valeur.

La société a été évaluée à quelque 13 milliards de dollars par les conseillers du tribunal avant le premier appel d'offres de l'année dernière, mais une évaluation plus récente l'a portée à quelque 18 milliards de dollars, a déclaré l'un des experts. Les offres n'ont pas dépassé les 11 milliards de dollars.