La valorisation de la startup Eon, spécialisée dans les données en nuage, passe à 4 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

La startup Eon, spécialisée dans la gestion des données en nuage, a déclaré avoir levé 300 millions de dollars lors d'un nouveau tour de table mené par Gil Capital et que son évaluation a presque triplé pour atteindre 4 milliards de dollars.

Eon conçoit des logiciels qui s'intègrent aux plates-formes de cloud public. Ces logiciels stockent et sauvegardent les données des entreprises, ce qui les rend portables chez des fournisseurs tels qu'Amazon Web Services (AWS), Google Cloud et Microsoft Azure.

La société basée à New York et à Tel Aviv a levé 500 millions de dollars depuis sa création en janvier 2024 et a été évaluée à 1,4 milliard de dollars il y a un an. Les investisseurs existants Sequoia Capital, Lightspeed Venture Partners et Greenoaks ont participé à ce dernier tour de table de série D.

"Il y a cet ancien monde de toutes les données que vous avez, et un nouveau monde de tous les calculs et de l'IA que vous voulez utiliser", a déclaré le directeur général Ofir Ehrlich à Reuters lors d'une interview. "Nous comblons ce fossé avec une couche intermédiaire."

Ehrlich, qui a vendu sa précédente startup à AWS en 2019, a déclaré que le chiffre d'affaires d'Eon avait plus que triplé au cours de l'année écoulée, servant "quelques dizaines" de grands clients, dont la société fintech SoFi. Il a refusé de divulguer les chiffres de revenus actuels.

La société prévoit d'utiliser le nouveau capital pour agrandir son équipe et être opportuniste en matière d'acquisitions. Le financement donne à Eon la flexibilité nécessaire pour "être agressif" et rester résistant si les conditions du marché changent, a déclaré Ehrlich, ajoutant qu'il n'aurait probablement pas besoin de chercher de nouveaux financements avant 18 mois.

Les récents incidents liés à l'informatique dématérialisée, notamment la panne d'AWS en octobre qui a touché des services très utilisés, ont incité de nombreuses entreprises à revoir leurs plans de sauvegarde et de continuité.

La technologie d'Eon aide les entreprises à maintenir l'accès aux données critiques pendant les pannes de l'informatique en nuage en permettant aux charges de travail de passer rapidement d'un fournisseur à l'autre. Elle permet également aux entreprises d'unifier les données stockées dans les différentes unités commerciales et de les utiliser pour des applications d'intelligence artificielle et d'analyse.

"Les données de sauvegarde ont toujours été considérées comme un stockage passif et inaccessible", explique Elad Gil de Gil Capital. "Lorsque ces données deviennent utilisables pour l'IA, l'analyse et la connaissance en temps réel, les entreprises peuvent les transformer en valeur d'une nouvelle manière."