La valorisation de Higgsfield a quadruplé en six mois pour atteindre 5,4 milliards de dollars, grâce à la demande de contenu généré par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La start-up spécialisée dans l'IA Higgsfield a vu sa valorisation quadrupler en environ six mois pour atteindre 5,4 milliards de dollars après avoir levé 400 millions de dollars lors de son dernier tour de table, dans un contexte de croissance de la demande en contenus marketing et médiatiques générés par l'IA.

DST Capital a mené ce tour de table de série B, auquel ont notamment participé Growth Equity de Goldman Sachs Alternatives, Tribe Capital et Intel Capital. Accel, Menlo Ventures et GFT Ventures figuraient parmi les investisseurs existants ayant également pris part à ce tour de table.

Voici quelques détails:

* La plateforme native d’IA, qui s’adresse aux créateurs, aux spécialistes du marketing et aux studios, a déclaré que son chiffre d’affaires annualisé avait atteint 700 millions de dollars ce mois-ci.

* L’entreprise, connue pour ses outils propriétaires tels que Soul 2.0 pour la génération d’images et Keyframes pour les storyboards, prévoit d’utiliser ces fonds pour développer ses activités de vente et de gestion à l’international, ainsi que pour investir dans les infrastructures, la recherche et le recrutement.

* La clientèle d’entreprise de Higgsfield couvre notamment les secteurs de la publicité et du marketing, du divertissement et de l’audiovisuel; le nombre d’utilisateurs dans le monde a doublé depuis janvier pour dépasser les 30 millions.

* En janvier, la société avait été évaluée à plus de 1,3 milliard de dollars , après avoir levé plus de 130 millions de dollars au cours de ses tours de table de série A.