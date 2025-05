La valeur du jour en Europe Volvo Cars va licencier 3000 personnes dans le cadre de son plan stratégique

(AOF) - À la Bourse de Stockholm, le titre Volvo Cars avance de 1,77 %, à 269,70 couronnes suédoises, après la présentation d’une mesure phare de son plan d’action accéléré de réduction des coûts et de la trésorerie, dévoilé le 29 avril dernier. Volvo Cars a annoncé la suppression de 3 000 postes. Ce plan, doté de 18 milliards de couronnes suédoises, soit environ 1,71 milliard d’euros, doit permettre au constructeur automobile suédois de créer une organisation plus légère et plus efficace, avec une base de coûts structurellement plus faible.

Au niveau des réductions d'emploi, 1 000 postes de consultants sont concernés (la plupart en Suède), ainsi que 1 200 autres principalement dans des postes administratifs en Suède et le reste sur d'autres marchés internationaux. Le nombre précis de suppressions d'emplois dans toutes les régions sera déterminé au cours de la période à venir, une fois que Volvo Cars aura finalisé la revue de son organisation et défini une nouvelle structure.

Pour Håkan Samuelsson, le président-directeur général du groupe, il s'agit de " décisions difficiles, mais elles constituent des étapes importantes pour bâtir une Volvo Cars plus forte et encore plus résiliente ". Il ajoute que " l'industrie automobile traverse une période difficile. Pour y faire face, nous devons améliorer notre génération de trésorerie et réduire structurellement nos coûts. Parallèlement, nous continuerons à assurer le développement des talents dont nous avons besoin pour notre avenir ambitieux ".

Le groupe prévoit des coûts ponctuels de restructuration pouvant atteindre 1,5 milliard de couronnes suédoises, soit 138,5 millions d'euros. Ces derniers affecteront les résultats du deuxième trimestre 2025 et ses effets se feront ressentir à partir du quatrième trimestre 2025 et jusqu'en 2026.

Par ailleurs, Volvo Cars maintient son ambition de devenir un constructeur automobile 100 % électrique, le segment de marché affichant la croissance la plus rapide.

Lors de son dernier point d'activité, le groupe avait publié des ventes en baisse de 11 % pour le mois d'avril. Plus tôt dans l'année, il avait fait été d'un chiffre d'affaires en baisse de 11,7 %, à 82,9 milliards de couronnes suédoises (7,652 milliards d'euros) au premier trimestre. Parallèlement, le bénéfice par action avait chuté de 64,3 %.

