La valeur du jour en Europe - Volvo Cars réduit la voilure sur l'électrique et abaisse ses prévisions

(AOF) - Volvo Cars gagne 0,06% à la Bourse de Stockholm à 261,05 couronnes suédoises alors que l'entreprise a abaissé ses objectifs 2026 à l'occasion de sa journée Investisseurs. Le constructeur suédois, filiale du groupe chinois Geely, vise désormais une marge EBIT de 7 à 8% pour l'ensemble de l'année 2026 alors que l'objectif était précédemment supérieur à 8%". Cet ajustement fait suite à l’annonce faite hier concernant ses ambitions en matière d’électrification. L’entreprise veut désormais que 50 à 60% de ses ventes mondiales d’ici 2025 soient constituées de voitures "électrifiées".

Le constructeur entend par "électrifiées" un mélange de modèles entièrement électriques et hybrides rechargeables, soit "toutes les voitures pourvues d'un câble".

D'ici 2030, Volvo s'attend à ce que les voitures électrifiées représentent entre 90 et 100% des volumes de ventes mondiaux, contre 100% auparavant. Les 0 à 10% restants permettront de vendre "un nombre limité de modèles hybrides légers" qui seront "une passerelle vers un avenir entièrement électrique".

Vovlo invoque le déploiement des infrastructures de recharge qui "a été plus lent que prévu", les incitations gouvernementales supprimées sur certains marchés et les incertitudes supplémentaires créées par les récents droits de douane sur les véhicules électriques.

Le groupe continue de plaider pour des politiques publiques "plus fortes et plus stables" pour soutenir la transition vers l'électrification.

D'ici 2025, le groupe prévoit que la proportion de modèles électrifiés se situera entre 50 et 60%. Bien avant la fin de cette décennie, il disposera d'une gamme complète de voitures entièrement électriques qui lui permettra de passer à l'électrification complète "lorsque les conditions du marché le permettront".

La part de marché de Volvo Cars dans le segment des voitures entièrement électriques s'élevait à 26% au deuxième trimestre 2024, ce qui représente la part la plus élevée parmi tous ses concurrents haut de gamme. Sa part de marché dans le segment des véhicules électrifiés (véhicules électriques et hybrides rechargeables) atteignait 48%.

Son objectif à long terme demeure cependant de devenir un constructeur de véhicules entièrement électriques et d'atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2040.

