La valeur du jour en Europe - Volkswagen dans le rouge après un nouvel abaissement de perspectives

(AOF) - Volkswagen (-2,66% à 94,64 euros) affiche une des plus fortes baisses du DAX40 et de l’Eurostoxx 50 après avoir abaissé vendredi ses prévisions pour 2024 pour la seconde fois en quelques mois, en raison d'une performance décevante sur le segment des voitures particulières. Le constructeur allemand en difficulté vise désormais une marge de quelque 5,6% en 2024, contre 6,5 à 7% précédemment et un consensus de 6,5%. Le chiffre d’affaires annuel devrait baisser de 0,7% à 320 milliards d'euros alors que le groupe visait initialement une augmentation pouvant aller jusqu'à 5%.

Les livraisons sont désormais attendues à quelque 9 millions de véhicules en 2024, alors que le groupe tablait sur une augmentation 3% par rapport aux 9,24 millions de livraisons de 2023.

UBS confirme sa recommandation à la Vente avec un objectif de cours de 84 euros. Le broker souligne que la restructuration prévue des opérations allemandes du constructeur n'est pas reflétée dans ce dernier avertissement. La révision à la baisse des prévisions est donc entièrement due à une tendance commerciale sous-jacente plus faible, qui doit pour UBS être extrapolée à 2025. Le broker estime que la marge sous-jacente de Volkswagen pourrait même être inférieure à 5 % l'année prochaine, soit un profit opérationnel inférieur à 16 milliards d'euros. Le consensus pourrait ainsi être abaissé de 30%.

Le secteur automobile traverse une mauvaise passe : le deuxième avertissement de Volkswagen intervient après ceux de BMW et Mercedes ces dernières semaines et celui de Stellantis, ce matin.

Pour UBS, le rebond des constructeurs automobiles constaté la semaine dernière après les bonnes nouvelles venues de Chine n'est pas justifié. Du moins pas dans le cas de Volkswagen, car la détérioration des conditions commerciales et un processus de restructuration probablement long devraient compromettre la capacité du groupe à générer des flux de trésorerie positifs l'année prochaine.

