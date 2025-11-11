La valeur du jour en Europe- Vodafone vise la fourchette haute de ses prévisions annuelles

(AOF) - A Londres, Vodafone s'adjuge 4,10% à 92,56 pence, soit la deuxième meilleure performance ce mardi de l'indice Footsie 100. Au titre de son premier semestre,l'opérateur britannique de télécommunications a vu son EBITDAaL ajusté progresser de 5,9% à 5,7 milliards d'euros, pour un chiffre d'affaires en hausse de 7,3 % à 19,61 milliards d'euros, contre 18,28 milliards un an plus tôt.
Le chiffre d'affaires des services a augmenté de 8,1 % à 16,33 milliards d'euros, contre 15,11 milliards l'année précédente.
"Nous maintenons notre objectif de cours à 74 pence et notre recommandation Neutre. Nous sommes heureux de constater des signes de reprise chez Vodafone Allemagne, mais le marché reste difficile", souligne AlphaValue.
"Au deuxième trimestre, nous avons observé une accélération des revenus de services, avec de bonnes performances au Royaume-Uni, en Turquie et en Afrique, ainsi qu'un retour à la croissance en Allemagne (+ 5 %)", a fait savoir la directrice générale Margherita Della Valle, annonçant l'introduction d'une nouvelle politique de dividende progressive, avec une hausse attendue de 2,5% sur l'exercice.
Vodafone anticipe désormais d'atteindre le haut de sa fourchette de prévisions pour l'Ebitdaal, comprise entre 11,3 à 11,6 milliards d'euros, et pour le flux de trésorerie disponible ajusté, comprise entre de 2,4 à 2,6 milliards d'euros.
