La valeur du jour en Europe - Unilever : cotation de son activité glaces à Amsterdam, Londres et New York

(AOF) - Unilever (-6,70% à 13,16 euros) occupe la dernière place de l'indice AEX 25 après avoir annoncé que la séparation de son activité glaces était en bonne voie. Elle devrait être achevée d'ici la fin de l'année 2025. La division "Ice Cream" sera séparée par voie de scission, avec cotation de l'activité à Amsterdam, Londres et New York, soit les trois mêmes bourses sur lesquelles les actions d'Unilever sont actuellement négociées", explique Unilever. L'entreprise Ice Cream sera constituée aux Pays-Bas et son siège social restera à Amsterdam.

"La séparation donnera naissance à une entreprise leader au niveau mondial, opérant dans une catégorie très attrayante et possédant cinq des dix marques de crème glacée les plus vendues au monde", souligne Unilever.

Jean-Francois van Boxmeer présidera cette division. Il apportera son expérience en tant que dirigeant dans l'industrie des biens de consommation. Il est actuellement président de Vodafone Group et administrateur non exécutif de Heineken, après avoir été directeur général de Heineken pendant 15 ans.

Cette décision fait suite à "un examen complet par le conseil d'administration des options de séparation, axé sur la maximisation des rendements pour les actionnaires (...)".

Il y a quasiment un an, la multinationale anglo-néerlandaise avait affiché sa volonté de se séparer de son activité dans les glaces, qui comprend des marques comme Ben & Jerry's ou Magnum. "En tant qu'entité autonome, l'activité de crèmes glacées "disposera d'une souplesse opérationnelle et financière qui lui permettra de développer ses activités et d'allouer des capitaux et des ressources pour soutenir sa stratégie", différente de celle d'Unilever", déclarait t-elle en mars 2024.

Une fois la scission réalisée, Unilever se focalisera sur quatre domaines : la beauté et le bien être, les soins personnels, les produits d'entretien et la nutrition.

Glaces : résultats favorables en 2024

En parallèle de l'annonce de cette séparation, Unilever a présenté ses résultats annuels 2024, dont ceux concernant la division glaces. Sur ce segment, les ventes sous-jacentes ont augmenté de 3,7%, dont 1,6% en volume et 2,1% en prix, marquant un retour à une croissance positive des volumes. Elle représente 14% du chiffre d'affaires du groupe. Au quatrième trimestre, les glaces ont progressé de 4,3%, grâce à une croissance de 2,2% des volumes et de 2% des prix. La marge d'exploitation sous-jacente a en outre augmenté de 100 points de base.

