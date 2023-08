La valeur du jour en Europe - UBS se prive du soutien de l'Etat Suisse dans son rachat de Credit Suisse

(AOF) - Société de services financiers, UBS gagne 4,35% à 20,25 francs suisses à Zurich après l'annonce de sa résiliation des accords de soutien de l'État en vue de faciliter le rachat de l'établissement bancaire Credit Suisse. Il s'agissait d'un accord de protection conclu avec le gouvernement suisse contre les pertes de 9 milliards de francs suisses (Loss Protection Agreement, LPA). En outre, après examen de la situation de financement de Credit Suisse et d'UBS, UBS a également décidé de résilier le Public Liquidity Backstop (PLB) avec la Banque nationale suisse (BNS).

Le Public Liquidity Backstop (PLB) est un prêts de liquidités de la BNS. Dans le cadre de l'opération de sauvetage de Credit Suisse par UBS, le PLB a été mis en place le 19 mars 2023 par le gouvernement suisse pour un montant maximum de 100 milliards de francs suisses.

Il a permis à la BNS de fournir des liquidités suffisantes au Credit Suisse, en s'appuyant sur une garantie de défaillance de la Confédération suisse. Tous les prêts accordés dans le cadre du PLB ont été entièrement remboursés par le Credit Suisse à la fin du mois de mai 2023.

De plus, le Crédit Suisse a entièrement remboursé le prêt Emergency Liquidity Assistance Plus (ELA+). Ces mesures, ainsi que l'intervention d'UBS, ont contribué à la stabilisation du Credit Suisse et à la stabilité financière en Suisse et dans le monde.

Dans le cadre de cet opération de sauvetage, le gouvernement suisse avait conclu avec UBS un accord de garantie de taux d'intérêt (LPA) qui est entré en vigueur à la clôture le 12 juin 2023.

Le LPA était censé couvrir des pertes allant jusqu'à 9 milliards de francs suisses (et ne devait être utilisé qu'après qu'UBS ait pris en charge les 5 premiers milliards de francs suisses de pertes). Le LPA aurait couvert un portefeuille désigné d'actifs non essentiels du Credit Suisse.

À cet instant, " cette mesure avait été jugée nécessaire pour protéger UBS contre d'éventuels risques résiduels, étant donné qu'il y avait eu très peu de temps pour examiner les actifs respectifs au cours du week-end de sauvetage ", explique la banque de gestion de fortune suisse.

Après avoir examiné tous les actifs couverts par le LPA depuis la clôture en juin et procédé aux ajustements de juste valeur appropriés, UBS a conclu que le LPA n'était plus nécessaire.

Par conséquent, UBS a donné " un avis de résiliation volontaire avec effet au 11 août 2023 ". Cette société de services financiers versera un total de 40 millions de francs suisses pour compenser la Confédération suisse pour l'établissement de la LPA.

Le rachat de Credit Suisse pour 3 milliards de francs suisses avait été annoncé le dimanche 19 mars 2023.

