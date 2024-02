La valeur du jour en Europe - TUI redécolle au premier trimestre 2024

(AOF) - TUI progresse de 2,66% à 7,016 euros en Allemagne après la présentation de ses résultats du premier trimestre. Le spécialiste du tourisme affiche une progression de 14,8% de son chiffre d’affaires à taux de change constants à 4,30 milliards d’euros, et surtout un Ebit sous-jacent 6 millions d’euros contre une perte opérationnelle de 153 millions il y a un an. Les analystes anticipaient une perte de 64 millions d’euros. Jefferies fait remarquer que pour la première fois, TUI a enregistré un bénéfice au premier trimestre.

Objectifs 2024 réitérés

3,5 millions de clients ont voyagé avec TUI au premier trimestre de l'exercice 2024, soit 6% ou 200 000 de plus que l'année précédente (3,3 millions).

Le groupe a confirmé son objectif d'augmentation d'au moins 10% de son chiffre d'affaires en 2024 et de plus de 25% de son Ebit sous-jacent. UBS reste neutre sur la valeur avec un objectif de 644 pence.

L'assemblée générale annuelle convoquée ce mardi aujourd'hui à Hanovre débattra de la question de savoir si la cotation du groupe à la Bourse de Londres doit être interrompue au profit d'une cotation simplifiée et d'une inclusion dans le MDAX de Francfort. Ces dernières années, la majeure partie de la liquidité de l'action TUI s'est déplacée vers l'Allemagne, au détriment de la Bourse de Londres.

Le directoire et le conseil de surveillance de TUI recommandent aux actionnaires d'approuver la résolution proposée en ce sens qui nécessite une majorité de 75%, invoquant notamment la simplification des structures et l'amélioration de la liquidité et de l'indexation. Environ 77% des transactions sur actions TUI sont réglées directement actuellement via le registre des actions allemand, fait valoir la société.

Jefferies reste circonspect à Conserver, évoquant un risque de réinvestissement dans toutes les "business units" les plus importantes.

