La valeur du jour en Europe - Travis Perkins sous le signe de la perte en 2024

(AOF) - Travis Perkins dévisse de 7,30% à 509,86 pence à la Bourse de Londres. Le groupe de matériaux de construction britannique a accusé au titre de son exercice 2024 une perte nette de 77,4 millions de livres sterling contre un bénéfice de 38,1 millions de livres un an plus tôt. Le chiffre d'affaires ressort à 4,61 milliards de livres sterling, en ligne avec le consensus et après 4,84 milliards de livres sterling en 2023. Le dividende final s'élève à 0,145 livre, contre 0,18 livre par action il y a un an.

La société anticipe pour 2025 un bénéfice d'exploitation ajusté, hors bénéfices immobiliers, conforme à celui de 2024, autour de 141 millions de livres sterling.

" Les conditions commerciales sont restées difficiles dans nos activités de négoce, avec des prix désormais stabilisés mais des volumes en légère baisse. Il est clair pour l'équipe de direction qu'il existe un certain nombre de domaines dans lesquels l'entreprise doit se recentrer et changer son mode de fonctionnement afin de mieux servir ses clients et de soutenir efficacement ses fournisseurs ", a déclaré le président de la société, Geoff Drabble.

Pour RBC, qui affiche une opinion Surperformance sur le titre, " les perspectives indiquent sans surprise que l'activité sera difficile. Par conséquent, il abaisse ses estimations de bénéfice par action ajusté d'environ 30 % et 27 % respectivement pour les exercices 2025 et 2026 ".

Le broker continue par ailleurs " à voir une augmentation significative de la valorisation au fil du temps grâce à la reprise du marché ".

