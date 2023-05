La valeur du jour en Europe - Telefonica en mauvaise forme après une chute de 58% de son bénéfice trimestriel

(AOF) - Telefonica reflue de 2,63% à 3,92 euros, affichant la plus forte baisse de l’indice IBEX35. Au titre du premier trimestre 2023, le groupe espagnol de télécommunications, très présent en Amérique Latine et au Royaume-Uni, a accusé une chute de 58% de son bénéfice net. Celui-ci ressort à 298 millions d'euros contre 706 millions un an auparavant. Le bénéfice de base s'est contracté de 2,4 % pour atteindre 3,12 milliards d'euros. En revanche, son chiffre d'affaires a progressé de 6,7%, à 10,04 milliards d'euros.

Le consensus tablait sur un bénéfice net de 279 millions d'euros, un chiffre d'affaires de 9,74 milliards d'euros et un bénéfice de base de 3,08 milliards d'euros.

La chute du bénéfice s'explique en grande partie par un effet de comparaison défavorable, Telefonica ayant engrangé au premier trimestre 2022 près de 200 millions d'euros de plus-value grâce à la vente de sa filiale colombienne InfraCo au fonds d'investissement américain KKR.

Sur la période, le marché espagnol a représenté 27% des revenus du groupe, le Brésil 20%, l'Allemagne 18%, le Royaume-Uni 13% et le reste pour l'Amérique latine, 19%.

Telefonica a indiqué poursuivre la réduction de sa dette, qui s'élevait à 26,44 milliards d'euros à fin mars, soit 3,5% de moins qu'en mars 2022 (27,5 milliards d'euros).

La société a par ailleurs précisé qu'elle était "en bonne voie pour atteindre ses objectifs financiers" pour l'ensemble de l'année, tout en confirmant la distribution d'un dividende 2023 de 0,30 euro par action.

La publication trimestrielle de Telefonica s'inscrit dans un fort contexte concurrentiel sur le marché ibérique, après l'accord de fusion annoncé à l'été 2022 entre Orange et MasMovil s'agissant de leurs activités en Espagne.

Reste que ce mariage, qui doit donner naissance au numéro deux des télécoms dans ce pays, est dans l'attente d'une décision favorable de Bruxelles.

Fin de la baisse des prix

Grâce à la guerre des prix, les consommateurs français ont bénéficié de tarifs internet parmi les plus bas d'Europe. Mais peu à peu, les prix des abonnements augmentent. Selon l'autorité des télécoms (Arcep), en 2021 ils ont progressé de 3,1% pour le mobile et de 5,1% pour le fixe. Si le contexte inflationniste actuel peut expliquer cette remontée des tarifs, elle n'est pas la seule raison. Tous les intervenants cherchent, en effet, à redresser leurs marges. Ils sont déjà parvenus à externaliser une partie de leurs dépenses d'investissement liées au déploiement de leurs infrastructures fibre et mobile (4G et 5G). Désormais il leur reste à accroître leurs revenus. C'est un enjeu important pour bénéficier d'un développement de leurs performances. Dégager un niveau satisfaisant de trésorerie disponible (free cash-flow) leur permet également de bénéficier de conditions de financement attractives, dans un secteur qui exige des investissements conséquents. Les investissements de la filière ont presque atteint 15 milliards d'euros en 2021, soit un niveau historique. La progression atteint quasiment 50 % depuis 2017.