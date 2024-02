La valeur du jour en Europe - Tele2 en forme après l'entrée d'iliad à son capital

(AOF) - Tele2 bondit de 8,64% à 89,70 couronnes suédoises à la Bourse de Stockholm alors qu’iliad, maison-mère de Free, et son fondateur, Xavier Niel, vont acquérir quelque 19,8% de son capital pour environ 13 milliards de couronnes suédoises (environ 1,16 milliard d’euros). Après approbation des autorités compétentes, le véhicule d’investissement Freya (détenu par Iliad et NJJ Holding, une holding personnelle de Xavier Niel) deviendra l’actionnaire de référence de cet opérateur de télécommunications implanté en Suède et dans les pays baltes.

"La transaction sera financée à hauteur de 500 millions d'euros par Iliad Holding et les 650 millions d'euros restants par NJJ Holding et Freya", précise iliad dans son communiqué. "Cette transaction aura donc un impact limité sur les ratios financiers du groupe avec un levier financier inchangé au niveau d'Iliad et une augmentation modérée de 0,14x au niveau d'Iliad holding" souligne l'opérateur.

Cette participation est acquise auprès du fonds suédois Kinnevik AB, qui se désengage ainsi de l'opérateur. "Grâce à cette transaction, Tele2 gagne un nouvel actionnaire principal avec une expérience de longue date dans le secteur européen des télécommunications en tant que pionnier en France", souligne le PDG de Kinnevik, Georgi Ganev .

"Fondée par Jan Stenbeck au début des années 1980", Tele2 "a joué un rôle déterminant dans la construction du Kinnevik d'aujourd'hui, en alimentant son flux de dividendes historique vers les actionnaires" par sa "forte création de valeur", précise-t-il. L'opérateur a soutenu le "pivot stratégique" de Kinnevik pour en faire "un investisseur de croissance européen de premier plan".

Outre la France, iliad est présent en Pologne et en Italie. Vodafone a rejeté en fin janvier la nouvelle proposition de fusion d'iliad dans ce dernier pays.

L'opération sera finalisée au plus tard au cours du troisième trimestre 2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Opérateurs Télécoms

L'externalisation des infrastructures

Ce mouvement, à l'œuvre depuis plusieurs années, a pour but de réduire la dette des acteurs du secteur et de mener les investissements nécessaires. Jusqu'à présent, ces cessions ont porté sur les réseaux mobiles et la partie dite "passive" (les pylônes et non les antennes 4G-5G considérées comme "actives" et plus stratégiques). Désormais, 29% des pylônes en Europe appartiennent donc à des sociétés spécialisées. Sur le fixe, les opérateurs ont été plus prudents de façon à conserver le contrôle. SFR a ainsi cédé la moitié de son réseau fibre en 2018, imité par Orange en 2021. La cession de l'ensemble de son réseau fixe au fonds KKR par Telecom Italia, marque donc une rupture. Cette opération constitue une première européenne voire mondiale. L'opérateur choisit de se recentrer sur ses activités commerciales, sa filiale B2B et son activité au Brésil. Très endetté, il ne peut mener la couverture fibre de son pays.