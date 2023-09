La valeur du jour en Europe - Swiss Life va racheter pour 300 millions d'actions à partir d'octobre

(AOF) - Swiss Life (+2,38% à 567 francs suisses) domine l’indice Suisse SMI grâce à un nouveau programme de rachat d’actions, d'un montant de 300 millions de francs suisses. Au premier semestre, le bénéfice net de l'assureur a progressé de 12% à 630 millions de francs suisses (659,9 millions d'euros), dépassant le consensus s’élevant à 602 de francs suisses. Le résultat opérationnel a progressé de 4% à 836 millions de francs suisses. " Nous prévoyons une légère réaction positive de l'action en raison de l'annonce plus tôt que prévu du rachat d'actions " a indiqué UBS, qui est à l'Achat.

Le passage à la nouvelle norme comptable IFRS 17 se traduit par la publication d'un nouvel indicateur : la marge sur services contractuels (CSM), qui reflète la valeur actualisée des profits futurs attendus. À la fin de 2022, elle s'élevait à 16,4 milliards de francs. Au premier semestre 2023, la libération du CSM dans le compte de résultat s'est élevée à 666 millions de francs.

Les primes brutes émises, correspondant au revenu, ont augmenté de 6% à 11,462 milliards de francs suisses. Elles ont progressé de 8% à taux de change constants.

Swiss Life prévoit un ratio SST de 215% au 30 juin, soit un ratio de solvabilité supérieur à son objectif de 140% à 190%.

Le lancement plus tôt que prévu d'un nouveau programme de rachat d'actions est la principale bonne nouvelle de cette publication. L'assureur-vie va racheter pour 300 millions de francs suisses courant de titres entre octobre 2023 et mars 2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une belle dynamique de développement pour l'assurance-vie française

La progression de l'assurance-vie se poursuit au fil des mois. Sur les quatre premiers mois de l'année, les cotisations ont atteint 53,7 milliards d'euros, un niveau inégalé depuis plus de dix ans. A 10,5 milliards d'euros, la collecte nette retrouve elle aussi son niveau le plus élevé depuis 2011 sur une période similaire. Au final, à fin avril 2022, les encours des contrats d'assurance vie ont atteint 1.847 milliards d'euros, en croissance de 1,1% sur un an. Ces bonnes performances sont en partie liées au succès croissant du PER (Plan d'Epargne Retraite). Depuis le début de l'année 2022, les PER commercialisés par un assureur ont affiché 592.000 assurés supplémentaires et 9,3 milliards d'euros de versements. Fin avril 2022, 3,2 millions d'assurés détenaient un PER, ce qui représentait un encours de 39 milliards d'euros. Sans tenir compte des transferts, 87 % des nouveaux titulaires d'un PER (à fin décembre 2021) l'avaient souscrit auprès d'un assureur.