La valeur du jour en Europe - Swiss Life : lanterne rouge du SMI après ses résultats semestriels

(AOF) - L'assureur suisse Swiss Life ferme la marche de l'indice suisse, SMI : son titre perd 2,01% à 828 francs suisses. Pénalisé par l’activité de gestion d’actifs, le résultat des commissions est ressorti légèrement sous les attentes au premier semestre. Il est quasiment stable à 392 millions de francs suisses et les analystes anticipaient 400 millions de francs suisses. UBS souligne la contre-performance de la gestion d'actifs dans ce domaine. Le résultat de la gestion d'actifs pour compte de tiers a reculé de 6% à 145 millions de francs suisses, ressortant sous les attentes d'UBS : 170 millions.

Cette activité a pourtant enregistré une collecte de 13,2 milliards de francs suisses contre seulement 1,2 milliard de francs suisses au premier semestre 2024. Les actifs sous gestion ont augmenté de 10% sur le semestre à 138 milliards de francs suisses.

Sur la première partie de l'année, le bénéfice net de l'assureur a reculé de 4% à 602 millions de francs suisses, en ligne avec les attentes du marché. Il a baissé en raison principalement de charges d'impôts plus élevées de 36 millions de francs. Le résultat opérationnel a progressé de 3% à 903 millions de francs suisses.

Les primes ont progressé de 5% à 12,1 milliards de francs et les revenus issus des commissions en augmenté de 2% à 1,27 milliard de francs.

La marge sur services contractuels (CSM), qui reflète la valeur actualisée des profits futurs attendus, est ressortie à 14,8 milliards de francs suisses à fin juin contre 14,4 milliards, un an plus tôt. Elle est conforme aux anticipations d'UBS.

" Swiss Life 2027 " en bonne voie

Le rendement des capitaux propres s'est élevé à 17,6% contre 17,8% au premier semestre 2024.

A fin juin, le groupe suisse affiche un ratio de solvabilité SST d'environ 205%, en augmentation de 4 points sur le semestre. Il est supérieur à son objectif de 140% à 190%.

A la fin du premier semestre, le groupe juge que son plan stratégique " Swiss Life 2027 " est en bonne voie. Swiss Life vise à porter son résultat lié aux frais et commissions à plus de 1 milliard de francs d'ici 2027 et à réaliser un rendement des capitaux propres situé entre 17% et 19%. Swiss Life vise par ailleurs une quote-part de distribution de dividendes supérieure à 75% à partir de 2025, et une augmentation du dividende par action.

