La valeur du jour en Europe - Swatch flanche : chute des profits en raison de la baisse de la demande chinoise

(AOF) - L'action Swatch dévisse de 11,58% à 167,30 francs suisses après avoir dévoilé une baisse de ses ventes et de ses profits supérieure aux attentes au premier semestre. Les comptes du premier horloger mondial ont été pénalisés par la forte baisse de la demande de produits de luxe en Chine. " Swatch Group a publié des résultats pour le premier semestre nettement moins bons que prévu, ce qui prouve que son positionnement est difficile dans le contexte actuel, alors qu'il est plus exposé à la Chine et au milieu de gamme du marché ", explique UBS.

Sur les six premiers mois de 2024, son profit opérationnel a chuté de 70% à 204 millions de francs suisses tandis que ses revenus reculaient de 14,3% à 3,445 milliards de francs suisses. Le consensus s'élevait à respectivement 497 millions de francs suisses et à 3,747 milliards de francs suisses. Swatch affiche ainsi une marge opérationnelle de 5,9% contre 17,1% au premier semestre 2024.

Sa division Montres et joaillerie (hors production) a vu ses revenus chuter d'un peu plus de 14% à 3,3 milliards de francs suisses tandis que sa marge opérationnelle passait de 19,4% à 8%.

" L'énorme réduction de la demande de produits de luxe en Chine (y compris Hong Kong et Macao) et au niveau des marchés d'Asie du Sud-Est, qui dépendent fortement des touristes chinois, a eu un impact négatif considérable sur les ventes et les résultats, en raison de la forte présence des marques du groupe dans la région ", a expliqué Swatch.

Seule la marque Swatch a échappé à la tendance négative en Chine et a même augmenté ses ventes dans ce pays de 10 %, a souligné le groupe helvétique.

Evoquant ses perspectives pour le second semestre, Swatch s'attend à ce que le marché chinois (y compris Hong Kong et Macao) reste difficile pour l'ensemble de l'industrie des produits de luxe jusqu'à la fin de l'année.

Une nouvelle forte croissance est attendue par la société au Japon et aux États-Unis au second semestre 2024, accélérée les investissements dans le réseau de vente au détail du groupe. Les perspectives dans de nombreux pays européens sont en outre ugées prometteuses. " La marque Omega bénéficiera d'une présence médiatique mondiale en tant que chronométreur officiel des Jeux olympiques de Paris " ajoute le groupe suisse.

Ce dernier précise que l'impact du programme de réduction des coûts mis en place au début de l'année se fera sentir pleinement au second semestre. Dans ce contexte, Swatch s'attend à ce que la situation s'améliore nettement au cours du second semestre.

