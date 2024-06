La valeur du jour en Europe - Sulzer en hausse : objectif rentabilité pour 2028

(AOF) - Entreprise suisse active dans le secteur de l'industrie des machines, Sulzer (+0,98% à 123,40 francs suisses) a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle feuille de route à moyen terme à l’occasion de sa journée investisseurs: "Sulzer 2028". A l’horizon 2028, le groupe vise un bond de sa marge Ebitda à plus de 17%. De plus, sur cette période, le rendement sur capitaux investis devrait s’établir à plus de 22%. "Le déploiement de notre stratégie est intégralement financé et délivre déjà des résultats", a indiqué la directrice générale et présidente de Sulzer, Suzanne Thomas.

"Avec Sulzer 2028, Sulzer réalise un changement radical en termes de rentabilité et de rendement du capital, et évolue en tant qu'entreprise résiliente et génératrice de liquidités", ajoute t-elle.

"Dans l'hypothèse d'un taux de change neutre et d'un taux de croissance du marché de 3 à 5%, les revenus pour 2025 devraient se situer entre 3,8 et 4,2 milliards de francs suisses, ce qui semble être largement reflété par le consensus Visible Alpha, qui est de 4,1 milliards de francs suisses", commente UBS.

"En ce qui concerne l'Ebitda, le consensus était plus conservateur à l'approche de la journée investisseurs : 15,7%. L'ambition d'une marge supérieure à 17% implique un Ebitda 2028 supérieur à 650-710 millions de francs suisses ou environ 670 millions de francs suisses au point médian", estime par ailleurs la banque suisse.

UBS fait savoir ensuite que "Sulzer vise une marge d'exploitation 2024 d'environ 12% (correspondant à un marge d'environ 14,2% au niveau de l'Ebitda), ce qui représenterait une troisième année consécutive d'amélioration de la marge d'environ 100 points de base (9,3% en 2021, 10% en 2022 et 11,1% en 2023). L'ambition d'une marge d'Ebitda supérieure à 17% d'ici 2028 nécessite donc une amélioration supplémentaire de la marge d'environ 300 points de base au cours des quatre années après 2024".

Les résultats du premier semestre de Sulzer seront publiés le 26 juillet prochain.

