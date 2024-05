La valeur du jour en Europe - Sortie de route de BMW : sa marge opérationnelle déçoit

(AOF) - A la bourse de Francfort, BMW freine de 2,69% à 101,40 euros et s'affiche comme le plus fort repli de l'indice DAX. Le constructeur allemand, qui possède les marques BMW, Mini et Rolls-Royce, a réalisé un chiffre d'affaires de 36,61 milliards d'euros au premier trimestre, contre 36,85 milliards d'euros un an plus tôt, ressortant inférieur de 0,6% au consensus. Le bénéfice net a reculé à 2,79 milliards d'euros, contre 3,42 milliards d'euros. La marge opérationnelle du groupe s'est replié de 11,4% au premier trimestre, par rapport à 13,9% un an auparavant.

La marge opérationnelle est ressortie à 8,8% pour le segment automobile, contre 12,1% un an plus tôt et 9,2% attendus.

Le groupe basé à Munich, qui avait déjà souffert de la performance décevante de Mercedes Benz la semaine passée, a signé "une performance mitigée", selon Morgan Stanley.

Les ventes de voitures entièrement électriques ont augmenté de 28% pour atteindre le nombre de 83000 véhicules.

Le constructeur automobile allemand a réaffirmé ses objectifs annuels, à commencer par celui d'une marge opérationnelle comprise entre 8% et 10% pour ses activités automobiles.

