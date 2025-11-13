La valeur du jour en Europe Siemens dévoile des perspectives 2026 décevantes et la déconsolidation de Siemens Healthineers

(AOF) - Siemens (-4,43%, à 239,30 euros) recule franchement à Francfort. Le groupe a publié ses résultats du quatrième trimestre, dévoilé ses ambitions pour 2026 et a également annoncé son intention de déconsolider sa participation restante dans Siemens Healthineers (-2,61 euros, à 43,65 euros). Au quatrième trimestre, le conglomérat allemand a généré un chiffre d'affaires de 21,427 milliards d'euros, en progression de 3%, tandis que les commandes ont reculé de 3%. De son côté, le bénéfice net s'est élevé à 1,837 milliard d'euros, en repli de 13%.

Sur l'ensemble de l'exercice, les revenus ont augmenté de 4%, à 75,930 milliards d'euros, et les commandes ont crû de 5%, à 84,056 milliards d'euros. Quant au bénéfice net, il a atteint 10,387 milliards d'euros, en progression de 16%. La société parle d'une troisième année consécutive de résultat net record, avec une croissance des commandes.

Les analystes de Jefferies parlent d'un bénéfice supérieur aux attentes, tandis que chez Invest Securities, le quatrième trimestre est qualifié d' "un peu juste", même si sur l'ensemble de l'exercice, " Siemens parvient à respecter ses guidances ". Le groupe a proposé d'augmenter le dividende de 5,20 à 5,35 euros par action.

Le bénéfice par action de base attendue en baisse en 2026

Pour l'exercice 2026, la société spécialisée dans les secteurs de l'énergie, de la santé, de l'industrie et du bâtiment prévoit une stabilisation de l'environnement économique et un maintien de la croissance du PIB mondial proche de son niveau de l'année précédente. Siemens anticipe également sur cette période des effets de change négatifs qui pèseront fortement sur la croissance des volumes et des bénéfices des activités industrielles, ainsi que sur le bénéfice par action.

Les revenus de l'activité Industries numériques devraient croître de 5 à 10%, à périmètre comparable (nette des effets de change et de portefeuille). Pour la division Infrastructures intelligentes, la progression du chiffre d'affaires, à périmètre comparable, devrait être comprise entre 6 et 9%, avec une marge bénéficiaire de 18 à 19%. Enfin, pour l'activité Mobilité, toujours dans les mêmes conditions, les revenus sont attendus en hausse de 8 à 10%, avec une marge bénéficiaire en augmentation également de 8 à 10%.

Sur l'ensemble de l'exercice 2026, le bénéfice par action de base du groupe, avant prise en compte de l'allocation du prix d'acquisition, devrait s'installer entre 10,40 et 11 euros. Il s'agit d'une déception pour les investisseurs car ce même bénéfice par action de base s'est élevé à 12,95 euros sur l'exercice 2025 et les analystes visaient 11,54 euros.

Déconsolidation de Siemens Healthineers

Siemens a également annoncé son intention de déconsolider Siemens Healthineers en transférant 30% de sa participation dans cette société à ses actionnaires via un spin-off direct. "Au cours de clôture d'hier, la cession de 30% de Siemens Healthineers représente un dividende exceptionnel de 15,2 milliards d'euros pour les actionnaires de Siemens, équivalent à 7,5% de la capitalisation boursière de Siemens," calcule Oddo BHF.

Pour Jefferies, la réduction de l'incertitude autour de cette participation devrait, à terme, " libérer un important potentiel de revalorisation pour Siemens ", grâce à une liquidité accrue et une base d'investisseurs élargie. La participation restante au capital de Siemens Healthineers sera ensuite progressivement réduite pour financer de futurs investissements et/ou rachats d'actions.

Le groupe prévoit, en outre, de classer sa participation restante comme un actif financier, ce qui implique qu'elle descende sous les 20% souligne Jefferies.

Les analyses de la banque d'investissement américaine restent à Acheter sur les titres Siemens et Siemens Healthineers, avec des objectifs de cours respectifs de 291 et 60 euros.