La valeur du jour en Europe Siemens dévoile des perspectives 2026 décevantes et la déconsolidation de Siemens Healthineers
information fournie par AOF 13/11/2025 à 11:15

(AOF) - Siemens (-4,43%, à 239,30 euros) recule franchement à Francfort. Le groupe a publié ses résultats du quatrième trimestre, dévoilé ses ambitions pour 2026 et a également annoncé son intention de déconsolider sa participation restante dans Siemens Healthineers (-2,61 euros, à 43,65 euros). Au quatrième trimestre, le conglomérat allemand a généré un chiffre d'affaires de 21,427 milliards d'euros, en progression de 3%, tandis que les commandes ont reculé de 3%. De son côté, le bénéfice net s'est élevé à 1,837 milliard d'euros, en repli de 13%.

Sur l'ensemble de l'exercice, les revenus ont augmenté de 4%, à 75,930 milliards d'euros, et les commandes ont crû de 5%, à 84,056 milliards d'euros. Quant au bénéfice net, il a atteint 10,387 milliards d'euros, en progression de 16%. La société parle d'une troisième année consécutive de résultat net record, avec une croissance des commandes.

Les analystes de Jefferies parlent d'un bénéfice supérieur aux attentes, tandis que chez Invest Securities, le quatrième trimestre est qualifié d' "un peu juste", même si sur l'ensemble de l'exercice, " Siemens parvient à respecter ses guidances ". Le groupe a proposé d'augmenter le dividende de 5,20 à 5,35 euros par action.

Le bénéfice par action de base attendue en baisse en 2026

Pour l'exercice 2026, la société spécialisée dans les secteurs de l'énergie, de la santé, de l'industrie et du bâtiment prévoit une stabilisation de l'environnement économique et un maintien de la croissance du PIB mondial proche de son niveau de l'année précédente. Siemens anticipe également sur cette période des effets de change négatifs qui pèseront fortement sur la croissance des volumes et des bénéfices des activités industrielles, ainsi que sur le bénéfice par action.

Les revenus de l'activité Industries numériques devraient croître de 5 à 10%, à périmètre comparable (nette des effets de change et de portefeuille). Pour la division Infrastructures intelligentes, la progression du chiffre d'affaires, à périmètre comparable, devrait être comprise entre 6 et 9%, avec une marge bénéficiaire de 18 à 19%. Enfin, pour l'activité Mobilité, toujours dans les mêmes conditions, les revenus sont attendus en hausse de 8 à 10%, avec une marge bénéficiaire en augmentation également de 8 à 10%.

Sur l'ensemble de l'exercice 2026, le bénéfice par action de base du groupe, avant prise en compte de l'allocation du prix d'acquisition, devrait s'installer entre 10,40 et 11 euros. Il s'agit d'une déception pour les investisseurs car ce même bénéfice par action de base s'est élevé à 12,95 euros sur l'exercice 2025 et les analystes visaient 11,54 euros.

Déconsolidation de Siemens Healthineers

Siemens a également annoncé son intention de déconsolider Siemens Healthineers en transférant 30% de sa participation dans cette société à ses actionnaires via un spin-off direct. "Au cours de clôture d'hier, la cession de 30% de Siemens Healthineers représente un dividende exceptionnel de 15,2 milliards d'euros pour les actionnaires de Siemens, équivalent à 7,5% de la capitalisation boursière de Siemens," calcule Oddo BHF.

Pour Jefferies, la réduction de l'incertitude autour de cette participation devrait, à terme, " libérer un important potentiel de revalorisation pour Siemens ", grâce à une liquidité accrue et une base d'investisseurs élargie. La participation restante au capital de Siemens Healthineers sera ensuite progressivement réduite pour financer de futurs investissements et/ou rachats d'actions.

Le groupe prévoit, en outre, de classer sa participation restante comme un actif financier, ce qui implique qu'elle descende sous les 20% souligne Jefferies.

Les analyses de la banque d'investissement américaine restent à Acheter sur les titres Siemens et Siemens Healthineers, avec des objectifs de cours respectifs de 291 et 60 euros.

Valeurs associées

SIEMENS
238,350 EUR XETRA -4,81%
SIEMENS HEALTH
43,350 EUR XETRA -3,28%
A lire aussi

  • Conférence VivaTech consacrée à l'innovation et aux start-ups à Paris
    EDF va proposer ses contrats à long terme à davantage de clients
    information fournie par Reuters 13.11.2025 11:21 

    L'énergéticien français EDF va étendre son offre de contrats d'électricité à long terme adossés au parc nucléaire en ciblant notamment les fournisseurs et producteurs d'électricité, a annoncé le groupe jeudi. EDF, qui compte ainsi sécuriser davantage sa production ... Lire la suite

  • Vue sur la Banque d'Angleterre et le quartier financier, à Londres
    Le PIB ralentit plus que prévu au T3, la cyberattaque chez JLR pèse
    information fournie par Reuters 13.11.2025 11:14 

    par Andy Bruce et Suban Abdulla La croissance de l'économie britannique a ralenti plus que prévu au troisième trimestre par rapport au précédent, freinée par la cyberattaque de septembre contre Jaguar Land Rover, selon les chiffres préliminaires publiés jeudi par ... Lire la suite

  • La maison de couture Dior rouvre son emblématique boutique parisienne 30 Montaigne
    La récente embellie du luxe face au test des fêtes de fin d'année
    information fournie par Reuters 13.11.2025 11:14 

    par Mimosa Spencer Avec la récente envolée en Bourse du luxe, la pression monte autour des géants français du secteur LVMH et Kering, propriétaire de Gucci, pour démontrer que les signes de reprise manifestés au troisième trimestre peuvent se traduire par un redressement ... Lire la suite

  • L'ancien président français Sarkozy entre en prison pour purger une peine de cinq ans.
    Sarkozy jugé en appel de mars à juin dans le dossier libyen
    information fournie par Reuters 13.11.2025 11:06 

    Le procès en appel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite du financement libyen de sa campagne électorale de 2007 aura lieu du 16 mars au 3 juin prochains, a annoncé jeudi la cour d'appel de Paris. L'ancien président de la République a été condamné le 25 septembre ... Lire la suite

