La valeur du jour en Europe Schibsted euphorique en Bourse après la cession de ses activités médias

(AOF) - A la Bourse d'Oslo, Schibsted grimpe de 15,83% à 317,90 couronnes norvégiennes. Le groupe de médias norvégien a annoncé ce lundi avoir conclu un accord non contraignant d'une valeur de 6,2 milliards de couronnes (527,6 millions d'euros) pour céder ses activités de médias d'information à Tinius Trust, son principal actionnaire, ce qui déboucherait sur une scission du groupe en deux sociétés. La société de médias serait entièrement détenue par Tinius Trust, tandis que l’activité de places de marché resterait cotée en bourse.

"Les médias d'information ont historiquement connu une volatilité des bénéfices plus élevée que celle des marchés. Sa disparition améliorerait la visibilité des revenus du groupe restant et réduirait l'exposition aux revenus publicitaires", note UBS, ajoutant que la scission du groupe en deux entités "devrait améliorer la liquidité du groupe".

Le véhicule d'investissement de Tinius Trust, Blommenholm Industrier, est le principal propriétaire de Schibsted, avec une participation de 26 %.

L'accord d'acquisition des activités de médias d'information de Schibsted doit être approuvé par l'assemblée générale de Schibsted ASA et dépend de l'accord des parties sur les accords définitifs de la transaction", a déclaré Schibsted.

Schibsted, qui a l'intention d'utiliser le produit en espèces de la transaction pour restituer du capital à ses actionnaires, a fait savoir qu'elle prévoyait de conclure l'opération au cours du premier semestre 2024.

