La valeur du jour en Europe - SAP se restructure pour mettre davantage l'accent sur l’intelligence artificielle

(AOF) - SAP (+6,21% à 158,70 euros) affiche la seconde plus forte hausse du DAX 40 après avoir annoncé une restructuration destinée en particulier à se concentrer d’avantage sur l’intelligence artificielle et qui lui permettra d’atteindre 10 milliards d’euros de résultat opérationnel en 2025. "La majorité des quelque 8000 postes concernés devrait être couverte par des programmes de départs volontaires et des mesures de requalification interne" a précisé l’éditeur de logiciels professionnels. Ce nombre représente 7% de ses effectifs et le coût de la restructuration est évalué à 2 milliards d’euros.

La grande majorité sera enregistrée au premier semestre de cette année.

Compte tenu des réinvestissements prévus dans les domaines stratégiques de croissance, SAP prévoit toutefois de terminer 2024 avec un effectif similaire à celui d'aujourd'hui.

10 milliards d'euros de profit opérationnel en 2025

Les gains d'efficacité résultant du programme de transformation auront un impact positif de 500 millions d'euros sur le résultat opérationnel ajusté 2025, désormais attendu à 10 milliards d'euros. Cette "ambition" de SAP intègre désormais le coût de la rémunération en actions de ses salariés, qui représente 2 milliards d'euros. Auparavant, le groupe technologique tablait sur un résultat opérationnel ajusté de 11,5 milliards d'euros, qui excluait ce coût.

Cette année, le résultat opérationnel ajusté, hors impact des changes, est anticipé entre 7,6 et 7,9 milliards de dollars, en croissance de 17% à 21%. En 2024, le revenu dans le cloud est prévu dans la fourchette de 17 à 17,3 milliards d'euros, en hausse de 24% à 27% à taux de change constants. Il avait progressé de 23% en 2023.

SAP vise par ailleurs un free cash flow de 3,5 milliards d'euros contre 5,08 milliards en 2023. Cette prévision intègre en particulier le coût de la restructuration. Il devrait rebondir à 8 milliards d'euros en 2025, soit 500 millions de plus que précédemment. A cet horizon, les revenus du groupe devraient dépasser 37,5 milliards d'euros, dont plus de 21,5 milliards d'euros dans le cloud.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Editeurs de logiciels

Belle dynamique

Selon le dernier classement Truffle 100, le chiffre d'affaires total du secteur en France a bondi de 15% l'an passé pour franchir la barre des 25 milliards d'euros. Le secteur a bénéficié d'un taux de croissance inédit et confirme sa reprise après la crise sanitaire. La croissance moyenne annuelle sur quinze ans est 12 fois plus élevée que celle du PIB ! Dassault Systèmes conserve la première place avec plus de 5,6 milliards d'euros de revenus l'an passé. Cegid, spécialiste des logiciels pour experts-comptables, et la fintech Murex se placent en seconde et troisième position avec respectivement 791 et 711 millions d'euros de chiffre d'affaires. La polarisation est une des caractéristiques du secteur : l'écart de chiffre d'affaires entre le 50e et le 100e éditeur s'est encore accru en 2022 pour atteindre près de 28 millions d'euros. Les performances ont été rehaussées car le taux de profitabilité (en pourcentage du chiffre d'affaires) est passé de 9,1 % à 10,4 %. Les perspectives sont bonnes car l'intelligence artificielle, perçue comme révolutionnaire, devrait tirer le marché en 2023, de même que la cybersécurité.