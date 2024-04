La valeur du jour en Europe - SAP en tête du Dax40 grâce à un bon début d'année

(AOF) - L’action SAP (-3,42% à 171,78 euros) enregistre la plus forte progression de l’indice Dax40, le free cash flow plus élevé que prévu et la confirmation des objectifs 2024 reléguant au second plan une marge opérationnelle plus faible que prévu. "Compte tenu de la faiblesse du cours de l'action avant cette publication et de la volatilité dans le reste du secteur, nous nous attendons à ce que les résultats soient bien accueillis et à ce que le cours de l'action se ressaisisse", prévoyait Jefferies. Stifel qualifie pour sa part ce début d'année de "solide".

Free cash flow bien supérieur aux attentes

Au premier trimestre, le résultat opérationnel ajusté de l'éditeur de logiciels professionnels a bondi de 16% à 1,553 milliard d'euros, ressortant sous le consensus s'élevant à 1,6 milliard de dollars. Hors impact des changes, il a progressé de 19%. La marge opérationnelle a augmenté de 1,6 point à taux de change constants à 19,1% alors qu'elle était anticipée à 19,9%.

Le free cash flow a bondi de 28% à 2,49 milliards d'euros, dépassant nettement les attentes : 1,53 milliard d'euros.

Les revenus ajustés ont augmenté de 8% à 8,04 milliards d'euros alors qu'ils étaient attendus à 8,02 milliards d'euros. Ils ont progressé également de 9% hors impact des changes. Dans le détail, ses revenus dans le cloud ont progressé de 24% à 3,928 milliards d'euros, en ligne avec les attentes. Ils sont en hausse de 25% à taux de change constants.

Le backlog du cloud est en hausse de 27% (+28% à taux de change constants) à 14,20 milliards d'euros.

Les revenus des licences logiciels ont pour leur part reculé de 26% à 203 millions d'euros, à comparer avec un consensus de 193 millions d'euros. Ils sont en repli de 25% à taux de change constants.

Cette année, la firme technologique allemande table toujours sur un résultat opérationnel ajusté, hors impact des changes, entre 7,6 et 7,9 milliards de dollars, en croissance de 17% à 21% à taux de change constants. Le revenu dans le cloud est prévu dans la fourchette de 17 à 17,3 milliards d'euros, en hausse de 24% à 27% à taux de change constants. Il avait progressé de 23% en 2023.

SAP vise par ailleurs un free cash flow de 3,5 milliards d'euros contre 5,08 milliards en 2023. Cette prévision intègre en particulier le coût de la restructuration. Ce dernier a été revu à la hausse de 200 millions d'euros, à 2,2 milliards d'euros pour l'année, suite à un "accueil positif du programme de retraite anticipée volontaire", fait remarquer UBS.

Belle dynamique

Selon le dernier classement Truffle 100, le chiffre d'affaires total du secteur en France a bondi de 15% l'an passé pour franchir la barre des 25 milliards d'euros. Le secteur a bénéficié d'un taux de croissance inédit et confirme sa reprise après la crise sanitaire. La croissance moyenne annuelle sur quinze ans est 12 fois plus élevée que celle du PIB ! Dassault Systèmes conserve la première place avec plus de 5,6 milliards d'euros de revenus l'an passé. Cegid, spécialiste des logiciels pour experts-comptables, et la fintech Murex se placent en seconde et troisième position avec respectivement 791 et 711 millions d'euros de chiffre d'affaires. La polarisation est une des caractéristiques du secteur : l'écart de chiffre d'affaires entre le 50e et le 100e éditeur s'est encore accru en 2022 pour atteindre près de 28 millions d'euros. Les performances ont été rehaussées car le taux de profitabilité (en pourcentage du chiffre d'affaires) est passé de 9,1 % à 10,4 %. Les perspectives sont bonnes car l'intelligence artificielle, perçue comme révolutionnaire, devrait tirer le marché en 2023, de même que la cybersécurité.