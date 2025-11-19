La valeur du jour en Europe - Sage brille à la Bourse de Londres entre résultats solides et rachat d’actions

(AOF) - Sage affiche l'une des plus fortes hausses de l'indice FTSE 100 en progressant de 2,65%, à 1104,50 pence, après avoir présenté des résultats meilleurs que prévu et des objectifs robustes. "Sage a encore enregistré de bons résultats au cours de l'exercice 2025 " s'est félicité le directeur général, Steve Hare. "La forte croissance généralisée du chiffre d'affaires et l'augmentation significative des marges reflètent notre focalisation sur l'exécution stratégique, la résilience de notre modèle économique et nos investissements continus dans nos produits, notre plateforme et nos collaborateurs".

Sur l'exercice 2025, clos fin septembre, Sage a vu son Ebitda ajusté augmenter de 15%, à 694 millions de livres sterling, faisant ressortir une marge de 27,6%, en amélioration de 1,2 point. Le profit opérationnel ajusté a bondi de 17%, à 600 millions de livres sterling, dépassant de 2% le consensus de 589 millions de livres sterling.

L'éditeur de solutions de gestion d'entreprise a bénéficié d'une croissance solide de son activité. Le chiffre d'affaires a progressé de 8%, à 2,51 milliards de livres, sachant qu'il était anticipé à 2,507 milliards de livres. Il affiche une croissance interne de 6% en données ajustées. Le chiffre d'affaires annuel récurrent (ARR) a progressé de 9%, en données comparables, à 2,574 milliards de livres.

300 millions de livres de rachat d'actions

Autres bonnes nouvelles pour les actionnaires, le groupe a proposé un dividende final de 14,4 pence, portant le dividende annuel à 21,85 pence, en hausse de 7%. Un programme de rachat d'actions jusqu'à 300 millions de livres a été annoncé séparément aujourd'hui, "reflétant la forte génération de trésorerie de Sage, sa solide position financière et la confiance du conseil dans les perspectives d'avenir de l'entreprise," a indiqué le groupe britannique.

Pour le nouvel exercice, le groupe technologique britannique cible une croissance organique d'au moins 9%, contre un consensus de 8,7%. Les marges d'exploitation devraient, elles, continuer à progresser au cours de l'exercice 2026. Jefferies signale que le consensus d'une marge de 24% sur le nouvel exercice semble prudent.

AOF - EN SAVOIR PLUS