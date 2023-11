La valeur du jour en Europe - Ryanair décolle après des profits record et l'annonce d'un dividende

(AOF) - Ryanair est en forte hausse après la présentation de ses comptes semestriels, nettement supérieurs aux attentes des analystes. Le titre de la compagnie aérienne à bas coûts progresse de 7,10% à 1387 pence à la Bourse de Londres suite à cette publication, qui s’explique selon elle par un "trafic estival record". Cette hausse est également portée par l’engagement pris par la direction du groupe aérien de verser désormais chaque année quelque 25% du bénéfice de l'année précédente sous forme de dividendes ordinaires aux actionnaires.

Elle n'avait jusqu'à présent jamais payé de dividendes ordinaires. 400 millions d'euros (0,35 euro par action) de dividendes seront versés en deux tranches de 200 millions, une première en février 2024 et une seconde en septembre 2024.

Ryanair annonce un bénéfice de 2,18 milliards d'euros au 1er semestre 2023, clos fin septembre, en hausse de 59% sur un an, un niveau supérieur au consensus des analystes. Le trafic a cru de 11% sur la période à 105,4 millions de passagers, tandis que la note de carburant bondissait de 29% à 2,8 milliards d'euros.

Ryanair continue de viser 183,5 millions de passager sur l'année entière, soit une hausse de 9 % du trafic " même si le chiffre final dépend du respect par Boeing de ses engagements de livraisons d'ici la fin de l'année". Il cible un bénéfice net annuel compris " entre 1,85 et 2,05 milliards d'euros " " en supposant des pertes modestes au cours de la période hivernale". Il serait supérieur à son niveau record de 2018 de 1,45 milliard d'euros.

La compagnie souligne que ces prévisions " restent fortement dépendantes de l'absence d'événements indésirables imprévus" comme ceux survenus en Ukraine ou à Gaza" d'ici fin mars 2024.

UBS reste à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 24,40 euros contre 15,20 euros ce matin. Le broker estime que l'objectif de bénéfice net annuel supérieur au consensus, suppose des pertes de quelque 230 millions d'euros au deuxième semestre.

Des résultats à nouveau fragilisés pour les compagnies européennes

Alors que le carburant représente jusqu'à 35% de leurs coûts, les professionnels estiment que les compagnies aériennes européennes ne devraient pas revenir aux bénéfices avant 2023 ou 2024 au plus tôt. Ces acteurs prévoient que les prix de l'énergie resteraient élevés au moins jusqu'en 2023. L'Association internationale du transport aérien (IATA) a annoncé une prévision de pertes cumulées de 9,7 milliards de dollars en 2022 pour les compagnies aériennes à travers le monde il faudra encore attendre 2023 pour voir le retour aux bénéfices à l'échelle globale du fait notamment de la flambée des coûts du pétrole et de la hausse des coûts de main-d'œuvre. Point positif : la demande de voyage semble résister aux incertitudes provoquées par la situation économique et politique internationale. Toutefois les incertitudes concernant le Covid, la guerre en Ukraine, ainsi que la hausse des prix renforcent les réservations de dernière minute. Selon l'Iata, seulement 8 % des réservations internationales passées fin mai allaient au-delà de septembre.

Le climat social se dégrade dans les compagnies low-cost

Ces compagnies bénéficient d'un redémarrage très fort. Elles avaient déjà réussi à accaparer 40% du trafic aérien en 2021, cette proportion pouvant même monter à 50% cette année. Toutefois des mouvements de grève ont affecté l'activité de Volotea, d'EasyJet et de Ryanair, avec des confrontations sur les rémunérations et les conditions de travail. De façon générale, le secteur se heurte à une pénurie de personnel. Après avoir coupé sévèrement dans leurs effectifs en 2020 et 2021, les compagnies et les aéroports doivent recruter urgemment pour accompagner le redécollage de l'activité.