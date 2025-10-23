La valeur du jour en Europe Roche : la seringue à moitié vide

(AOF) - Roche (-2,62%, à 285,70 francs suisses) est sanctionné à la Bourse de Zurich après la présentation de ventes un peu décevantes au troisième trimestre et malgré le rehaussement de certains objectifs annuels. Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires du laboratoire a progressé de 2%, ou de 7% à taux de change constants, à 45,862 milliards de francs suisses, soit 49,598 milliards d’euros. Il s’agit d’une décélération par rapport à la hausse de 4% enregistrée sur le premier semestre à changes courants.

Thomas Schinecker, président-directeur général de Roche, se montre plutôt optimiste : " Notre dynamique se reflète également dans notre portefeuille de produits, avec plusieurs résultats cliniques positifs et un nombre record de dix médicaments potentiellement révolutionnaires entrant en phase finale de développement pour des maladies présentant d'importants besoins non satisfaits. D'ici la fin de la décennie, nous prévoyons des résultats cliniques de phase III pour jusqu'à 19 nouveaux médicaments. (...) Forts de nos excellents résultats, nous relevons nos prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année ".

Le bénéfice par action ajusté de Roche est désormais attendu entre une progression élevée à un chiffre et faible à deux chiffres, contre une augmentation élevée à un chiffre auparavant.

Toutefois, si cette révision à la hausse n'a pas trouvé d'écho sur les marchés c'est parce qu'elle est déjà intégrée dans le cours selon Jefferies. La banque d'investissement américaine note également que les ventes du troisième trimestre sont en baisse de 2% par rapport au consensus. Ses analystes ont confirmé leur recommandation sur le titre à Conserver, avec une cible de cours de 270 francs suisses.

Pour Oddo BHF, le constat sur les ventes du troisième trimestre est le même, et le groupe financier met également en garde sur l'impact négatif des effets de change. L'avis des analystes est à Sous-performance avec une cible de 300 francs suisses.

Enfin, UBS, est plus optimiste avec une recommandation à Acheter sur l'action, en visant 314 francs suisses.

