 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La valeur du jour en Europe - Rebond technique pour Carl Zeiss Meditec qui reste lanterne rouge du MDAX en 2026
information fournie par AOF 13/02/2026 à 16:23

(AOF) - Carl Zeiss Meditec s'inscrit en nette hausse vendredi à la Bourse de Francfort, bénéficiant d'un rebond technique après sa lourde correction de la veille consécutive à la publication de résultats trimestriels peu encourageants. Vers 16h00, la valeur s'adjuge plus de 6,5% à 26,93 euros, ce qui lui permet d'effacer l'intégralité des pertes essuyées hier (-6,2%).

Mais en revenant à des planchers de plus de dix ans, Carl Zeiss Meditec a bien mal commencé son année boursière: depuis le 1er janvier, l'action de l'équipementier médical allemand pour la chirurgie et l'ophtalmologie perd plus de 32%, soit la plus forte baisse d'un indice MDAX des moyennes capitalisations germaniques qui s'est adjugé plus de 2% dans l'intervalle. (il s'agit d'un indice boursier allemand qui regroupe les entreprises de taille moyenne, situées juste en dessous des géants du DAX 40).

Une performance trimestrielle jugée "insuffisante"

Il est vrai que le groupe a publié hier matin des résultats trimestriels qu'il décrit lui-même comme "faibles", marqués par des performances très en-deçà de celles qu'il avait publiées un an auparavant.

Au premier trimestre 2025/2026 (clos fin décembre), le chiffre d'affaires a reculé de 4,8% pour s'établir à 467 millions d'euros.

Le résultat opérationnel s'est quant à lui contracté à 8,1 MEUR contre 35,2 MEUR l'année précédente, donnant une marge d'exploitation en chute libre à 1,7%, à comparer avec 7,2% l'année précédente.

Une performance jugée "insuffisante" par le directeur financier Justus Felix Wehmer, qui l'a attribuée à un environnement de marché difficile, notamment dû aux tensions géopolitiques, mais aussi à la prudence des investissements des entreprises et à des changements réglementaires qui perturbent son activité.

Le groupe, qui avait renoncé le mois dernier à son objectif d'un chiffre d'affaires annuel de 2,3 MdsEUR pour une marge opérationnelle de 12,5% hors éléments exceptionnels, ne s'est pas risqué à fournir de nouvelles prévisions hier, renvoyant l'annonce à sa prochaine publication de résultats, celle des comptes semestriels, prévue le 12 mai prochain.

Des analystes peu enthousiastes

Après ce début d'exercice très médiocre, l'équipementier devrait dévoiler à l'occasion des mesures de réduction des coûts et réorganiser ses activités, avec l'objectif de mettre en place une structure opérationnelle plus efficiente.

Pour l'heure, les analystes se montrent relativement peu enthousiastes sur le dossier.

"Dans l'ensemble, le redressement de l'entreprise prend du retard", souligne dans une note Anas Patel, l'analyste en charge de la valeur chez AlphaValue. "Les ventes aux États-Unis et en Amérique latine restent faibles, tandis qu'en Chine, la concurrence locale sur les implants et les équipements est rude", explique-t-il.

"Pour s'adapter, le groupe veut accélérer son empreinte locale, notamment avec la construction d'un nouveau campus en Chine qui sera chargé de fabriquer les produits clés, tout en revoyant ses priorités en matière de R&D et en s'efforçant de rester efficace au niveau des coûts", ajoute l'analyste.

"Même avec tout ça, le futur proche du groupe reste assez flou, avec pas mal d'incertitudes concernant ses principaux marchés", conclut Anas Patel.

En outre, selon une source de marché, JP Morgan maintient son conseil à vendre sur Carl Zeiss, en réaction à cette performance. Auparavant situé à 35,10 EUR, l'objectif de cours est abaissé pour se situer à 22,40 EUR.

De son côté, Barclays maintient sa recommandation neutre sur le titre avec aussi un objectif de cours abaissé: de 32 à 30 EUR.

La prudence semble donc s'imposer à court terme, même si le PER 2026 de Carl Zeiss (11,1x) est désormais devenu très inférieur à celui du MDAX (16x) suite à ce récent écart de performances.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

CARL ZEISS MEDITE
26,840 EUR XETRA +5,25%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 13/02/2026 à 16:23:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank