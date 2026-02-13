La valeur du jour en Europe - Rebond technique pour Carl Zeiss Meditec qui reste lanterne rouge du MDAX en 2026

(AOF) - Carl Zeiss Meditec s'inscrit en nette hausse vendredi à la Bourse de Francfort, bénéficiant d'un rebond technique après sa lourde correction de la veille consécutive à la publication de résultats trimestriels peu encourageants. Vers 16h00, la valeur s'adjuge plus de 6,5% à 26,93 euros, ce qui lui permet d'effacer l'intégralité des pertes essuyées hier (-6,2%).

Mais en revenant à des planchers de plus de dix ans, Carl Zeiss Meditec a bien mal commencé son année boursière: depuis le 1er janvier, l'action de l'équipementier médical allemand pour la chirurgie et l'ophtalmologie perd plus de 32%, soit la plus forte baisse d'un indice MDAX des moyennes capitalisations germaniques qui s'est adjugé plus de 2% dans l'intervalle. (il s'agit d'un indice boursier allemand qui regroupe les entreprises de taille moyenne, situées juste en dessous des géants du DAX 40).

Une performance trimestrielle jugée "insuffisante"

Il est vrai que le groupe a publié hier matin des résultats trimestriels qu'il décrit lui-même comme "faibles", marqués par des performances très en-deçà de celles qu'il avait publiées un an auparavant.

Au premier trimestre 2025/2026 (clos fin décembre), le chiffre d'affaires a reculé de 4,8% pour s'établir à 467 millions d'euros.

Le résultat opérationnel s'est quant à lui contracté à 8,1 MEUR contre 35,2 MEUR l'année précédente, donnant une marge d'exploitation en chute libre à 1,7%, à comparer avec 7,2% l'année précédente.

Une performance jugée "insuffisante" par le directeur financier Justus Felix Wehmer, qui l'a attribuée à un environnement de marché difficile, notamment dû aux tensions géopolitiques, mais aussi à la prudence des investissements des entreprises et à des changements réglementaires qui perturbent son activité.

Le groupe, qui avait renoncé le mois dernier à son objectif d'un chiffre d'affaires annuel de 2,3 MdsEUR pour une marge opérationnelle de 12,5% hors éléments exceptionnels, ne s'est pas risqué à fournir de nouvelles prévisions hier, renvoyant l'annonce à sa prochaine publication de résultats, celle des comptes semestriels, prévue le 12 mai prochain.

Des analystes peu enthousiastes

Après ce début d'exercice très médiocre, l'équipementier devrait dévoiler à l'occasion des mesures de réduction des coûts et réorganiser ses activités, avec l'objectif de mettre en place une structure opérationnelle plus efficiente.

Pour l'heure, les analystes se montrent relativement peu enthousiastes sur le dossier.

"Dans l'ensemble, le redressement de l'entreprise prend du retard", souligne dans une note Anas Patel, l'analyste en charge de la valeur chez AlphaValue. "Les ventes aux États-Unis et en Amérique latine restent faibles, tandis qu'en Chine, la concurrence locale sur les implants et les équipements est rude", explique-t-il.

"Pour s'adapter, le groupe veut accélérer son empreinte locale, notamment avec la construction d'un nouveau campus en Chine qui sera chargé de fabriquer les produits clés, tout en revoyant ses priorités en matière de R&D et en s'efforçant de rester efficace au niveau des coûts", ajoute l'analyste.

"Même avec tout ça, le futur proche du groupe reste assez flou, avec pas mal d'incertitudes concernant ses principaux marchés", conclut Anas Patel.

En outre, selon une source de marché, JP Morgan maintient son conseil à vendre sur Carl Zeiss, en réaction à cette performance. Auparavant situé à 35,10 EUR, l'objectif de cours est abaissé pour se situer à 22,40 EUR.

De son côté, Barclays maintient sa recommandation neutre sur le titre avec aussi un objectif de cours abaissé: de 32 à 30 EUR.

La prudence semble donc s'imposer à court terme, même si le PER 2026 de Carl Zeiss (11,1x) est désormais devenu très inférieur à celui du MDAX (16x) suite à ce récent écart de performances.

AOF - EN SAVOIR PLUS