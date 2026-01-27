La valeur du jour en Europe - Puma en grande forme après l’entrée d’Anta Sports à son capital

(AOF) - Après avoir flambé de plus de 20% en début de séance, Puma s’adjuge 6,89%, à 23,12EUR. Cette nette progression intervient alors que l'équipement sportif chinois Anta Sports va devenir le premier actionnaire de groupe allemand, à hauteur de 29,06%, dans le cadre d'une opération de 1,8 MDUSD. La transaction, réalisée intégralement en numéraire, porte sur 43,01 millions d'actions cédées par la famille Pinault, actionnaire de référence via la holding Artemis.

Les titres seront acquis au prix de 35 euros par action, soit une prime significative (+61,81%) par rapport au dernier cours de clôture de 21,63 euros.

Cette opération intervient après plusieurs mois de spéculations autour du capital de Puma, engagé dans une réorganisation stratégique depuis la prise de fonctions en 2025 d'Arthur Hoeld, ancien dirigeant d'Adidas.

Les analystes de Jefferies se montrent réservés, estimant que les risques de dilution liés à l'opération l'emportent sur les bénéfices à long terme. Ils soulignent également que la marque Anta fait déjà face à des défis stratégiques et que cette acquisition pourrait peser sur ses ressources de gestion, Puma étant par ailleurs déjà bien implantée en Chine.

Le titre Puma a été fortement pénalisé l'an dernier, affecté par plusieurs difficultés, dont l'impact des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump. Le groupe a engagé une refonte de son offre afin de soutenir la demande, réduire les stocks excédentaires et maîtriser ses coûts.

En octobre, l'équipementier allemand avait annoncé la suppression de 900 emplois supplémentaires, étendant ainsi son programme de réduction des coûts. L'entreprise vise un retour à la croissance à partir de 2027, dans le cadre du déploiement d'une stratégie de relance de la marque.

Propriétaire notamment des marques Fila et Jack Wolfskin, Anta a déjà renforcé sa présence sur plusieurs marchés clés, dont l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Nord et l'Europe. Avec cette prise de participation dans Puma, le groupe entend accroître sa visibilité et la notoriété de ses marques sur le marché mondial des articles de sport.

