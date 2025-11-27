 Aller au contenu principal
La valeur du jour en Europe - Puma en effervescence après l'intérêt du Chinois Anta Sports Products
information fournie par AOF 27/11/2025 à 11:45

(AOF) - Puma (+14,85% à 19,53 euros) bondit à Francfort alors que le fabricant chinois de vêtements de sport Anta Sports Products, ferait partie des entreprises qui envisagent une éventuelle acquisition de la marque allemande, rapporte Bloomberg. Cette société cotée à la bourse de Hong Kong, travaille avec un conseiller pour évaluer une offre d'achat de l'équipementier européen. Elle pourrait s'associer à une société de capital-investissement dans le cas où elle décide donner suite à cette offre, selon l'agence de presse citant des sources proches du dossier.

Le groupe chinois de vêtements de sport Li Ning et le groupe japonais Asics sont également cités dans la short-list des possibles acquéreurs.

En septembre dernier, des informations de presse d'un magazine allemand - Manager Magazin- dévoilaient que Authentic Brands, propriétaire de Reebok ainsi qu'une partenaire du groupe de capital investissement CVC Capital Partners pourraient être intéressés par le rachat d'une participation de 29% dans l’équipementier allemand détenue par la famille Pinault, via sa holding Artemis.

Puma avait en juillet dernier revu à la baisse ses objectifs financiers pour 2025 .Ses résultats de deuxième trimestre étaient ressortis inférieurs aux attentes, sous l'effet d'une baisse des ventes et d'un impact attendu des droits de douane américains. L'équipementier sportif allemand n'a pas précisé l'ampleur de la perte attendue alors qu'il avait précédemment déclarer viser un bénéfice opérationnel compris entre 445 et 525 millions d'euros cette année.

Puma indiquait également s'attendre à ce que ses ventes à taux de change constants baissent d'au moins 10%, contre une prévision précédente d'une croissance de 1% à 5%.

Au deuxième trimestre, les ventes de la firme allemande sont tombées à 1,94 milliard d'euros, en dessous des attentes des analystes, avec notamment une baisse de 9,1% aux Etats-Unis et de 3,9% en Europe.

"Les prévisions de la société concernant une baisse des ventes et des pertes d'exploitation pourraient être interprétées comme un abaissement de la ' barre ' avant le redressement prévu. Cependant, nous adoptons une position plus prudente. À notre avis, cette annonce souligne que Puma du mal à s'adapter à un environnement concurrentiel de plus en plus difficile, ce qui rend son redressement plus complexe que celui d'autres entreprises du secteur", analysait alors UBS, à la Vente sur le dossier.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF)

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 27/11/2025 à 11:45:00.

