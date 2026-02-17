 Aller au contenu principal
La valeur du jour en Europe - Prysmian pénalisé par la dégradation de Berenberg
information fournie par AOF 17/02/2026 à 10:56

(AOF) - Dans une note sur les fournisseurs de câbles européens, Berenberg annonce la dégradation de l’Italien Prysmian (-3,21%, à 96 euros). Le broker est passé de acheter à conserver, tout en relevant l'objectif de cours de 75 à 92 euros.

Les analystes estiment que le statut de valeur refuge de haute qualité de la société transalpine, pour jouer les thèmes de l'électrification et des centres de données a conduit à une réévaluation à la hausse. Ces éléments, combiné à un consensus ambitieux à moyen terme, laisse peu de place à une progression supplémentaire. Les concurrents que sont Nexans et NKT devraient transformer leur portefeuille entre 2026 et 2028, ce qui leur permettrait de réduire l'écart avec Prysmian sur les indicateurs financiers clés.

Berenberg note également que la présence de Prysmian aux Etats-Unis l'a exposé l'an dernier à une volatilité à court terme, notamment à cause des droits de douanes qui ont créé de l'incertitude chez les clients clés et provoqué des chocs de prix sur le cuivre et l'aluminium. Toutefois, à moyen terme, le soutien de l'administration Trump à l'investissement industriel national et aux infrastructures d'IA stimulera la demande.

Sur les concurrents, Berenberg reste à l'achat de Nexans en visant 165 euros, contre 160 euros précédemment. Parmi les atouts du Français : une nouvelle direction, un portefeuille rationalisé et la perspective d'une clarification sur le dossier " Great Sea Interconnector " (GSI) qui pesait sur le titre depuis 2024. L'impact négatif du décalage du calendrier de ce projet représentera environ 3% de l'Ebitda du groupe en 2026.

Enfin sur le Danois NKT, Berenberg pense que la société offre une exposition pure et acyclique aux infrastructures de réseaux. Sa valorisation semble plus attrayante sur la base des bénéfices 2028, mais la baisse du chiffre d'affaires organique et les sorties de trésorerie pèseront sur le titre en 2026. L'avis est maintenu à conserver avec une cible de 745 couronnes danoises, contre 720 précédemment.

Valeurs associées

PRYSMIAN
95,440 EUR MIL -3,77%
