La valeur du jour en Europe - Prudential : son directeur financier démissionne

(AOF) - La valse des directeurs financiers continue chez les grandes sociétés européennes. Après l’annonce hier du futur départ de François-Xavier Roger et son remplacement par Anna Manz au poste de directeur financier de Nestlé, celui de Prudential a pris la porte. A la Bourse de Londres, l’action de l’assureur britannique perd 3,02% à 1091 pence. James Turner a démissionné aujourd'hui de son poste de directeur financier à la suite d'une enquête sur un manquement au code de conduite lié à une situation de recrutement récente, a indiqué l’assureur britannique.

Ce dernier a souligné qu'il n'y avait pas d'implications pour les performances financières ou les activités de l'entreprise.

James Turner, qui travaillait pour Prudential depuis plus de 12 ans, restera à la disposition du groupe pendant une période de quatre mois afin d'assurer une transition en douceur. Il sera remplacé par Ben Bulmer, qui est actuellement directeur financier de la division Assurance et gestion d'actifs, après avoir été directeur financier de Prudential Corporation Asia. Ben Bulmer a rejoint le groupe en 1997.

Pour UBS, Ben Bulmer est un bon choix pour succéder à James Turner du fait de son expérience au sein du groupe. L'analyste se veut rassurant, estimant qu'il ne devrait pas y avoir de conséquence sur la performance opérationnelle de l'entreprise.

