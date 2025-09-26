La valeur du jour en Europe- Prosus s'offre le site de vente d'occasion La Centrale pour 1,1 milliard d'euros

(AOF) - Prosus cède 0,03%, à 57,97 euros, à Amsterdam. Le groupe néerlandais d'investissement dans la high-tech, détenu majoritairement par la société sud-africaine Naspers, fait son entrée en France avec le rachat du site d'annonces automobiles La Centrale (propriété du fonds américain Providence) pour 1,1 milliard d'euros, via sa filiale de commerce en ligne OLX. L'opération, qui devrait être finalisée d'ici la fin de l'année, devrait aider Prosus à entrer sur le marché européen de l'automobile, en complément de l'acquisition prévue de la société de livraison de repas Just Eat Takeaway.
Le groupe La Centrale a réalisé l'an passé un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros.
"Je m'attends à investir davantage dans la technologie de l'IA en France", a déclaré Fabricio Bloisi, directeur général de Prosus, dans un communiqué.
Sur l'exercice 2025, clos fin mars, Prosus avait vu son bénéfice core bondir de 47%, à 7,4 milliards de dollars. Dans le même temps, les revenus ont augmenté de 21%, à 6,2 milliards de dollars.
Le commerce électronique a enregistré un bénéfice opérationnel ajusté de 443 millions de dollars, en très forte hausse par rapport à l'exercice 2024 : 38 millions de dollars, supérieur de 11% à l'objectif de la société. Les revenus de cette activité ont progressé de 21%, à 6,2 milliards de dollars.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer