La valeur du jour en Europe Porsche s'illustre grâce à des résultats trimestriels moins mauvais que prévu
information fournie par AOF 27/10/2025 à 10:39

(AOF) - Porsche AG (+2,50%, à 48,34 euros) se distingue à Francfort après la publication de résultats trimestriels « dégradés, mais supérieurs aux attentes sur l’Ebit/FCF » précise Oddo BHF. Chez Jefferies, l’analyste en charge du dossier évoque « aucune dégradation supplémentaire dans les résultats du troisième trimestre ». Les neuf premiers mois de l’année ont été compliqués pour le constructeur automobile qui a lancé trois avertissements successifs entre le 1er janvier et le 22 septembre dernier.

Les raisons évoquées pour justifier l'abaissement de ses prévisions sont : le report du lancement de modèles 100% électriques, les droits de douane américains et le déclin du marché chinois.

Selon Oddo BHF, le chiffre d'affaires du troisième trimestre de Porsche AG a reculé de 4%, à 8,7 milliards d'euros, là où les analystes tablaient sur 8,9 milliards d'euros. L'Ebit ressort à -966 millions d'euros, soit mieux que ce que prévoyait le consensus, -1,1 milliard d'euros. Cette contreperformance reflète des charges de restructuration d'environ 2 milliards d'euros. Oddo BHF relève toutefois que retraitée de ces charges, la marge sous-jacente ressort à environ 12%, en amélioration par rapport au trimestre précédent (environ 10%). Elle a profité notamment du prix mix et de moindres taxes douanières (150 millions d'euros, contre 400 millions d'euros trois mois plus tôt) explique le groupe financier indépendant.

Pour Jefferies, l'Ebit et la marge de flux net se situent dans le haut de la fourchette des prévisions, le signe d'une stabilisation progressive. Lors de la conférence téléphonique, les analystes de la banque d'investissement américaine ont retenu que les ventes en gros étaient inférieures aux livraisons, suggérant une amélioration du prix moyen, mais aussi qu'aucune reprise n'était attendue en Chine, avec une réduction supplémentaire du réseau de concessionnaire à 80, contre 100 auparavant. Enfin, les droits de douane trimestriels s'élèvent à 150 millions d'euros, et le remboursement des droits excédentaires ne sera effectif qu'en 2026.

Le titre se reprend depuis la mi-octobre

Depuis le début de l'année, le parcours boursier du titre a été un peu chaotique. Entre le 1er janvier et jusqu'à son plus bas annuel touché le 14 octobre dernier, l'action a fondu de 30,85%. Toutefois, une reprise s'est amorcée depuis la mi-octobre, et le titre a repris près de 17% entre le 14 et 24 octobre.

Les analystes restent prudents et ceux d'Oddo BHF sont à Neutre en visant 44 euros, et Jefferies est également à Neutre avec une cible de cours de 40 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

PORSCHE AG
47,960 EUR XETRA +1,70%
