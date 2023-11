La valeur du jour en Europe - Phoenix Group valeur phare du FTSE 100

(AOF) - L’assureur Phoenix Group progresse de 5,54% à 489,90 pence et prend la tête de l’indice FTSE 100 après avoir relevé sa prévision de génération de trésorerie pour 2023. Selon la nouvelle estimation de l’assureur, elle devrait atteindre environ 1,8 milliard de livres après avoir indiqué en septembre être confiant dans l’atteinte du haut de sa fourchette précédente d’objectifs de 1,3 à 1,4 milliard de livres. Le consensus s'élève à 1,4 milliard. L'objectif triennal de génération de trésorerie du groupe passe de 4,1 milliards de livres à 4,5 milliards de livres sterling pour la période 2023-2025.

"Nous nous attendons à une réaction positive du titre étant donné que l'augmentation des liquidités représente environ 8,5 % de la capitalisation boursière actuelle de Phoenix", explique UBS.

En conséquence, le groupe s'attend à ce que sa société holding dispose d'un excédent de trésorerie important à la fin de l'année 2023, ce qui crée une option supplémentaire au niveau du bilan.

"Ces liquidités excédentaires pourraient être utilisées pour des fusions et acquisitions, le réinvestissement dans l'entreprise, le remboursement de la dette ou la distribution du capital excédentaire aux actionnaires", détaille UBS. Cette dernière pense que Phoenix aurait intérêt à annoncer un rachat d'actions, compte tenu de la valeur de ses actions.

L'assureur britannique espère présenter une mise à jour de son allocation de capital à court terme, parallèlement à l'annonce de ses résultats pour l'année 2023 en mars 2024.

Phoenix Group a fait ces annonces après avoir fusionné les fonds des entreprises Standard Life et Phoenix Life au sein de Phoenix Life Limited. La société a regroupé les activités de 4 entités juridiques, comprenant environ 8 millions de polices et environ 200 milliards de livres sterling d'actifs, en une seule entité.

