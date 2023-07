La valeur du jour en Europe - Philips baisse en dépit du relèvement de ses objectifs 2023

(AOF) - Plus forte baisse de AEX, Philips recule de 5,2% à 19,746 euros, le relèvement des perspectives, qui était attendu, a un goût de trop peu aux yeux des investisseurs. La performance opérationnelle du groupe d’électronique présent dans la santé a dépassé les attentes au deuxième trimestre. « La surperformance découle principalement de la division Connected Care qui bénéficie des mesures de productivité prises sur le segment Monitoring », explique Invest Securities. Le groupe néerlandais a enregistré un bénéfice net de 74 millions d'euros contre une perte de 20 millions d'euros, un an plus tôt.

Le groupe d'électronique présent dans la santé a enregistré 161 millions d'euros de charges restructuration et provisions sur le trimestre, dont 46 millions liés à des réductions d'effectifs et 51 millions liés à l'affaire du rappel d'appareils de traitement du sommeil.

Philips est confronté depuis juin 2021 à un très coûteux rappel d'appareils de traitement de l'apnée du sommeil en raison des risques qu'ils faisaient peser sur la santé.

L'Ebita ajusté s'est élevé à 453 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 10,1%, contre 216 millions d'euros, soit une marge de 5,2%, un an auparavant. Le consensus s'élevait à seulement 394 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 4,47 milliards d'euros, en croissance en données comparables de 9% grâce à la bonne orientation de toutes les divisions. La prévision moyenne des analystes s'élevait à 6,3% pour la croissance interne.

Grâce à ses bons résultats, Philips a rehaussé ses objectifs annuels. Le groupe vise une croissance organique d'environ 5% contre de 1% à 3% auparavant et le hausse de sa fourchette d'objectifs de marge d'Ebita de 7% à 9% précédemment.

Marché en croissance et tensions sur les prix

Selon la SIA, les ventes mondiales de puces se sont établies à 151,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une envolée de 23% sur un an. Les ventes ont progressé sur tous les grands marchés régionaux et pour toutes les catégories de produits. Alors que les incertitudes mondiales, notamment la guerre en Ukraine et la crise sanitaire, pèsent sur les chaînes d'approvisionnement, la demande de semi-conducteurs continue de dépasser fortement l'offre. Les fabricants Samsung et TSMC ont annoncé qu'ils allaient relever leurs tarifs, dans un contexte où les acteurs du secteur disposent de bonnes marges de manœuvre et bénéficient d'un pouvoir de négociation renforcé. Toutefois les hausses de salaires et les prix des composants pourraient peser sur les performances futures.

Les innovations se développent dans la santé connectée

Au dernier CES les innovations dans la santé ont fait une avancée notable. Grâce au fonctionnement de l'Intelligence Artificielle, de nombreux objets mesurant les constantes de chacun et communiquant dans toutes les pièces ont été divulgués. Des capteurs permettent d'analyser l'urine, de surveiller les niveaux de nutriments ou d'hormones. D'autres objets permettent de mesurer la pression artérielle, le rythme cardiaque et d'autres indicateurs en analysant le visage à partir d'un selfie. Les produits sur le créneau de la prévention sont très prometteurs, de même que certaines start-up, à l'image de la française Withings. Après sa Body Scan, station de santé connectée pour la maison, la société s'apprête à commercialiser le premier laboratoire d'analyse d'urine à domicile. Elle affronte ainsi les géants américains comme Apple sur le marché de la prévention.