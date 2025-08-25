 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 922,44
-0,59%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La valeur du jour en Europe - Orsted : victime de la politique anti-éolienne de Donald Trump
information fournie par AOF 25/08/2025 à 11:20

(AOF) - Orsted (-16,11% à 179,60 couronnes danoises) chute à Copenhague après l'annonce le 22 août dernier de l'arrêt d’un projet éolien offshore de sa filiale américaine Revolution Wind LLC. Le groupe a été contraint de suspendre ce projet, à la suite d'une directive du Bureau de gestion de l'énergie océanique (BOEM) du Département de l'Intérieur des Etats-Unis. " Revolution Wind se conforme à l'ordre et prend les mesures appropriées pour arrêter les activités offshore, assurant la sécurité des travailleurs et de l'environnement ", a déclaré l'entreprise danoise du secteur énergétique.

Orsted a ajouté que " l'ordre d'arrêt des travaux pour Revolution Wind souligne l'incertitude réglementaire accrue pour l'éolien offshore aux États-Unis ".

Revolution Wind a démarré la construction en mer après l'approbation fédérale finale de BOEM l'année dernière. Le projet est terminé à 80% avec toutes les fondations offshore installées et 45 des 65 turbines installées.

Pour développer ce projet, Revolution Wind avait conclu des accords d'achat d'électricité sur 20 ans pour fournir 400 MW d'électricité à Rhode Island et 304 MW au Connecticut, le tout pour alimenter plus de 350000 foyers dans les deux Eétats afin de répondre à leur demande croissante en énergie.

Commentant cette décision, AlphaValue estime que " les États-Unis ont porté un coup cruel à Orsted ".

Maintien de l'augmentation de capital de 60 milliards de couronnes danoises

Malgré la suspension de ce projet, Orsted a maintenu son objectif d'augmentation de capital annoncé il y a 15 jours. Il compte lever 60 milliards de couronnes danoises (soit 8 milliards d'euros). Le groupe danois avait pris cette décision, après avoir abandonné l'idée de céder partiellement son projet éolien offshore Sunrise Wind aux États-Unis.

Il évoquait " une évolution défavorable significative du marché éolien offshore américain " pour expliquer l'interruption du processus de cession, qui visait à renforcer sa structure de capital.

La société spécialisée dans la production d'énergie solaire et éolienne informe qu'elle a sélectionné un groupe de banques pour piloter son augmentation de capital : BNP Paribas, Danske Bank et JP Morgan agiront en tant que coordinateurs globaux conjoints, aux côtés de Morgan Stanley. En outre, Bank of America et Goldman Sachs interviendront comme teneurs de livre conjoints.

" Nous pensons que cette annonce compromettra sérieusement les perspectives de l'émission de droits de 60 milliards de couronnes danoises par Orsted, prévue pour la première moitié d'octobre avec le gouvernement danois participant à hauteur de sa quote-part de 50,1%", souligne AlphaValue.

" La nouvelle a été un choc majeur et n'est rien de moins qu'une prise d'otages politique par l'administration américaine, étant donné le stade avancé du projet ", souligne le bureau d'études.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

ORSTED
24,010 EUR Tradegate -15,55%
ORSTED
5 963,500 GBP LSE +5 971,01%
ORSTED
24,100 EUR XETRA -15,85%
ORSTED
211,200 DKK LSE Intl +1,58%
ORSTED
33,2000 USD OTCBB +2,04%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 25/08/2025 à 11:20:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 25.08.2025 12:56 

    (Actualisé avec futurs sur indices ; Netflix, Procter & Gamble) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,22% pour le Dow Jones .DJI , de 0,28% pour le Standard

  • Le chercheur français Laurent Vinatier, accusé d'avoir recueilli des informations militaires russes sans s'enregistrer comme "agent étranger" dans un box d'accusés lors d'une audience au tribunal du district de Zamoskvoretsky, à Moscou, le 16 septembre 2024 ( AFP / Alexander NEMENOV )
    Russie: le chercheur français Vinatier devant le tribunal pour des accusations d'"espionnage"
    information fournie par AFP 25.08.2025 12:55 

    Le chercheur français Laurent Vinatier, déjà condamné à trois ans de prison en Russie, doit comparaître lundi devant un tribunal de Moscou pour des accusations d'"espionnage", ce qui laisse présager une prolongation de sa peine. L'audience dans cette nouvelle affaire ... Lire la suite

  • COVIVIO HOTELS : L'indécision domine
    COVIVIO HOTELS : L'indécision domine
    information fournie par TEC 25.08.2025 12:48 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • ROBERTET : Le mouvement reste haussier
    ROBERTET : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 25.08.2025 12:48 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank