La valeur du jour en Europe - Orsted : victime de la politique anti-éolienne de Donald Trump

(AOF) - Orsted (-16,11% à 179,60 couronnes danoises) chute à Copenhague après l'annonce le 22 août dernier de l'arrêt d’un projet éolien offshore de sa filiale américaine Revolution Wind LLC. Le groupe a été contraint de suspendre ce projet, à la suite d'une directive du Bureau de gestion de l'énergie océanique (BOEM) du Département de l'Intérieur des Etats-Unis. " Revolution Wind se conforme à l'ordre et prend les mesures appropriées pour arrêter les activités offshore, assurant la sécurité des travailleurs et de l'environnement ", a déclaré l'entreprise danoise du secteur énergétique.

Orsted a ajouté que " l'ordre d'arrêt des travaux pour Revolution Wind souligne l'incertitude réglementaire accrue pour l'éolien offshore aux États-Unis ".

Revolution Wind a démarré la construction en mer après l'approbation fédérale finale de BOEM l'année dernière. Le projet est terminé à 80% avec toutes les fondations offshore installées et 45 des 65 turbines installées.

Pour développer ce projet, Revolution Wind avait conclu des accords d'achat d'électricité sur 20 ans pour fournir 400 MW d'électricité à Rhode Island et 304 MW au Connecticut, le tout pour alimenter plus de 350000 foyers dans les deux Eétats afin de répondre à leur demande croissante en énergie.

Commentant cette décision, AlphaValue estime que " les États-Unis ont porté un coup cruel à Orsted ".

Maintien de l'augmentation de capital de 60 milliards de couronnes danoises

Malgré la suspension de ce projet, Orsted a maintenu son objectif d'augmentation de capital annoncé il y a 15 jours. Il compte lever 60 milliards de couronnes danoises (soit 8 milliards d'euros). Le groupe danois avait pris cette décision, après avoir abandonné l'idée de céder partiellement son projet éolien offshore Sunrise Wind aux États-Unis.

Il évoquait " une évolution défavorable significative du marché éolien offshore américain " pour expliquer l'interruption du processus de cession, qui visait à renforcer sa structure de capital.

La société spécialisée dans la production d'énergie solaire et éolienne informe qu'elle a sélectionné un groupe de banques pour piloter son augmentation de capital : BNP Paribas, Danske Bank et JP Morgan agiront en tant que coordinateurs globaux conjoints, aux côtés de Morgan Stanley. En outre, Bank of America et Goldman Sachs interviendront comme teneurs de livre conjoints.

" Nous pensons que cette annonce compromettra sérieusement les perspectives de l'émission de droits de 60 milliards de couronnes danoises par Orsted, prévue pour la première moitié d'octobre avec le gouvernement danois participant à hauteur de sa quote-part de 50,1%", souligne AlphaValue.

" La nouvelle a été un choc majeur et n'est rien de moins qu'une prise d'otages politique par l'administration américaine, étant donné le stade avancé du projet ", souligne le bureau d'études.

