La valeur du jour en Europe - Orsted réduit son objectif d'Ebitda ajusté pour l'année 2025

(AOF) - Orsted (+1,51% à 200 couronnes danoises) progresse à Copenhague alors que l'entreprise danoise du secteur énergétique a abaissé sa prévision d'Ebitda ajusté sur l'exercice 2025. Il est attendu entre 24 et 27 milliards de couronnes danoises, contre une fourchette précédente de 25 à 28 milliards. Cette décision s'explique par " les vitesses inférieures à la normale de l'éolien offshore dans le portefeuille offshore, qui a eu un impact négatif sur l'Ebitda d'environ 1,2 milliard de couronnes danoises par rapport aux vitesses normalisées du vent au cours de l'année 2025 ", explique le groupe.

" Un retard du projet de construction de Greater Changhua 2b (parcs éoliens offshore) aura également un impact négatif sur l'Ebitda en 2025 d'environ 300 millions de couronnes danoises ", ajoute Orsted. La raison : un retard en raison de l'endommagement d'un câble d'exportation. La mise en service du projet, initialement anticipée pour fin 2025, est désormais repoussée au troisième trimestre 2026.

Outre l'abaissement de son objectif d'Ebitda ajusté, Orsted confirme par ailleurs sa prévision d'investissements bruts pour l'année 2025, comprise entre 50 et 54 milliards de couronnes danoises.

Il y a plus de 10 jours, Orsted avait lourdement chuté à Copenhague après l'annonce le 22 août dernier de l'arrêt d'un projet éolien offshore de sa filiale américaine Revolution Wind LLC. Le groupe a été contraint de suspendre ce projet, à la suite d'une directive du Bureau de gestion de l'énergie océanique (BOEM) du Département de l'Intérieur des États-Unis. " Revolution Wind se conforme à l'ordre et prend les mesures appropriées pour arrêter les activités offshore, assurant la sécurité des travailleurs et de l'environnement ", avait alors déclaré l'entreprise danoise du secteur énergétique.

Orsted a ajouté que " l'ordre d'arrêt des travaux pour Revolution Wind souligne l'incertitude réglementaire accrue pour l'éolien offshore aux États-Unis ".

Malgré la suspension de ce projet, Orsted avait maintenu son objectif d'augmentation de capital annoncé au cours du mois d'août. Il compte lever 60 milliards de couronnes danoises (soit 8 milliards d'euros). Le groupe danois avait pris cette décision, après avoir abandonné l'idée de céder partiellement son projet éolien offshore Sunrise Wind aux États-Unis.

Selon Bloomberg News, les actionnaires ont approuvé l'émission de droits proposée à hauteur de 60 milliards de couronnes danoises du groupe à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire.

