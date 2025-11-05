La valeur du jour en Europe Novo Nordisk publie des résultats décevants et resserre à la baisse ses objectifs, le titre monte...

(AOF) - Novo Nordisk (+2,55%, à 323,23 couronnes danoises) ne tremble pas en bourse malgré des comptes trimestriels jugés décevants par les analystes et un quatrième avertissement sur résultats cette année. Au troisième Novo Nordisk a vu ses ventes progresser de 5%, à 74,976 milliards de couronnes danoises (10,043 milliards d’euros), contre un consensus à 74,168 et une prévision de 76,337 pour Oddo BHF. Chez Jefferies, les analystes évoquent également des ventes inférieures aux attentes.

Dans le détail, ils estiment que les ventes sont moins bonnes que le consensus, de 1% pour le GLP-1 dans le diabète, de 3% pour l'obésité et de 3% également pour les insulines.

Au niveau des traitements, toujours selon Jefferies, Ozempic a dépassé les attentes de 2% avec des revenus de 30,744 milliards de couronnes suédoises, mais les manque en excluant les effets exceptionnels. Le Wegovy fait également moins bien que prévu, à 3% sous les attentes et le Rybelsus est en-dessous de 7%.

De son côté, le bénéfice brut s'est affaissé de 5%, à 57,072 milliards de couronnes danoises, pour une marge brute qui a elle aussi reculé en passant de 84,1 à 76,1%. Oddo BHF et Jefferies précisent que la marge brute a été affectée par 3 milliards de couronnes suédoises de coûts de transformation. Par conséquent, l'Ebit a fondu de 30%, à 26,682 milliards de couronnes danoises, faisant ressortir une marge opérationnelle de 31,6%, contre 47,4% au troisième trimestre 2024.

Le bénéfice net de Novo Nordisk a reculé de 27%, à 20,006 milliards de couronnes danoises, soit environ 2,68 milliards d'euros.

Quatrième avertissement sur résultats de l'année

Au niveau des perspectives, Novo Nordisk a révisé à la baisse certains de ses objectifs financiers annuels pour la quatrième fois en 2025. Le laboratoire table désormais sur une croissance de ses ventes annuelles comprise entre 8 et 11%, à taux de change constants, contre une précédente fourchette de 8 à 14%. La progression du résultat opérationnel est attendue entre 4 et 7%, toujours à devises constantes. Précédemment, le groupe l'attendait entre 4 et 10%.

Le laboratoire et les analystes s'inquiètent du fait que plusieurs Etats américains ont annoncé des modifications de la couverture des médicaments contre l'obésité en raison de contraintes budgétaires. Jefferies ajoute à ses inquiétudes le récent ralentissement observé outre-Atlantique, une dynamique concurrentielle face à la demande globale en traitement de l'obésité.

Chez Oddo BHF, la recommandation est à Neutre, avec un objectif de cours de 425 couronnes danoises, alors que Jefferies est à Sous-performance en visant 290 couronnes danoises.

