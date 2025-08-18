La valeur du jour en Europe - Novo Nordisk : le Wegovy autorisé pour une nouvelle indication aux États-Unis

(AOF) - Novo Nordisk (+5,81%, à 344,83 couronnes danoises), est entouré en Bourse grâce à l’approbation, par les autorités sanitaires américaines, d’une indication supplémentaire pour son produit Wegovy. Ce dernier peut désormais être utilisé aux États-Unis pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique non cirrhotique (MASH) chez les adultes atteints de fibrose hépatique modérée à avancée, en association avec un régime hypocalorique et une activité physique accrue.

Lors de la publication des résultats d'un essai clinique, Wegovy a démontré une amélioration statistiquement significative et supérieure de la fibrose hépatique sans aggravation de la stéatohépatite, ainsi qu'une résolution de la stéatohépatite sans aggravation de la fibrose hépatique, par rapport au placebo.

La MASH représente un fardeau sanitaire important, avec près d'une personne sur trois en surpoids ou obèse atteinte de cette maladie. Rien qu'aux États-Unis, on estime que 22 millions de personnes vivent avec ce syndrome.

Cette nouvelle encourageante pour le Danois Novo Nordisk va permettre de légèrement contrebalancer le flot de mauvaises nouvelles enregistré depuis le début de l'année. Le laboratoire a lancé deux avertissements sur résultats depuis le 1er janvier car il fait face à une rude concurrence pour ses traitements contre l'obésité (Wegovy) et contre le diabète (Ozempic) et s'attend à des ventes plus faibles que prévu aux États-Unis pour ces deux médicaments et à une pénétration plus faible qu'escomptée pour Wegovy sur certains marchés.

En outre, Novo Nordisk a annoncé l'arrivée de Maziar Mike Doustdar en tant que PDG à partir du 7 août. Il a succédé à Lars Fruergaard Jørgensen. Mike Doustdar, était auparavant vice-président exécutif des opérations internationales du groupe, poste qu'il occupait depuis septembre 2016.

Lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre le 6 août dernier, la société avait déclaré un bénéfice net en progression de 32%, à 26,503 milliards de couronnes danoises (environ 3,55 milliards d'euros). Sur la même période, le chiffre d'affaires net a augmenté de 13%, à 76,857 milliards de couronnes danoises (10,3 milliards d'euros).

Sur le premier semestre, le bénéfice s'est ainsi élevé à 55,537 milliards de couronnes danoises, en hausse de 22%, tandis que le chiffre d'affaires a atteint 154,944 milliards de couronnes danoises, soit une croissance de 16%.

La société de Bourse All Invest Securities avait qualifié ces résultats de " globalement en ligne avec les attentes sur le chiffre d'affaires ". Elle s'attend toutefois à une baisse des revenus au cours du deuxième semestre et rappelle que c'est pour cette raison que la société a décidé de changer de président-directeur général à la fin du premier trimestre.

