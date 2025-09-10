La valeur du jour en Europe Novo Nordisk : 9 000 suppressions de postes pour se concentrer sur le diabète et l'obésité

(AOF) - Novo Nordisk (+ 2,33 %, à 346,6 couronnes danoises) a annoncé un vaste plan de rationalisation de ses activités et de réinvestissement pour la croissance. Dans le cadre de ce projet, le laboratoire pharmaceutique danois compte supprimer 9 000 postes sur un total de 78 400, dont environ 5 000 au Danemark. Ces suppressions d’emplois ont pour objectif de générer 8 milliards de couronnes danoises d’économies d’ici à la fin 2026, soit environ 1,071 milliard d’euros.

L'objectif pour le créateur et développeur des médicaments antidiabétiques et coupe-faim Ozempic et Wegovy est de simplifier son organisation, améliorer la rapidité de la prise de décision et réaffecter des ressources aux opportunités de croissance dans le diabète et l'obésité. Novo Nordisk explique que ces dernières années, sa croissance rapide a complexifié son organisation et augmenté ses coûts.

Novo Nordisk victime de la concurrence

Le groupe a dû faire face ces derniers temps à l'apparition de traitements concurrents, notamment le Mounjaro et le Zepbound de l'Américain Eli Lilly. Mike Doustdar, président-directeur général de Novo Nordisk depuis le 7 août dernier, a déclaré : " En tant que leader mondial dans le traitement du diabète et de l'obésité, Novo Nordisk propose des produits qui améliorent la vie des patients dans le monde entier. Mais nos marchés évoluent, notamment dans le domaine de l'obésité, qui est devenu plus concurrentiel et plus axé sur le consommateur. Notre entreprise doit elle aussi évoluer. Cela signifie instaurer une culture axée sur les performances, utiliser nos ressources de manière plus efficace et prioriser les investissements là où ils auront le plus d'impact : dans nos principaux domaines thérapeutiques ".

Ce vaste plan va logiquement engendrer des coûts exceptionnels de restructuration, qui devraient s'élever à 8 milliards de couronnes danoises en net, en incluant les provisions pour dépréciation. Des coûts de restructuration d'environ 9 milliards de couronnes danoises seront engagés au troisième trimestre 2025, compensés par des économies d'environ 1 milliard de couronnes danoises au quatrième trimestre.

Troisième révision à la baisse des objectifs depuis le début de l'année

Le laboratoire scandinave a donc révisé à la baisse certains de ses objectifs financiers pour la troisième fois cette année. À change constant, la croissance du résultat opérationnel est désormais attendue entre 4 et 10 % en 2025, contre une progression de 10 à 16 % précédemment.

Les analystes d'UBS qualifient ce plan de " restructuration majeure " et ils s'attendent à ce que les réinvestissements soient principalement axés sur des actions commerciales pour dynamiser les produits existants et sur la R&D pour développer le portefeuille de produits à moyen terme.

La banque suisse ajoute que Novo Nordisk va également instaurer une nouvelle culture de la performance qui impliquera des objectifs plus clairs et plus précis pour les employés. Pour UBS, cette initiative est considérée comme la première action du nouveau PDG. Les analystes sont restés à Neutre sur le titre Novo Nordisk, avec un objectif de cours de 340 couronnes danoises.

Depuis le début de l'année, le titre Novo Nordisk a perdu 45,74 % de sa valeur.

AOF - EN SAVOIR PLUS