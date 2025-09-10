 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 754,24
+0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La valeur du jour en Europe Novo Nordisk : 9 000 suppressions de postes pour se concentrer sur le diabète et l'obésité
information fournie par AOF 10/09/2025 à 10:55

(AOF) - Novo Nordisk (+ 2,33 %, à 346,6 couronnes danoises) a annoncé un vaste plan de rationalisation de ses activités et de réinvestissement pour la croissance. Dans le cadre de ce projet, le laboratoire pharmaceutique danois compte supprimer 9 000 postes sur un total de 78 400, dont environ 5 000 au Danemark. Ces suppressions d’emplois ont pour objectif de générer 8 milliards de couronnes danoises d’économies d’ici à la fin 2026, soit environ 1,071 milliard d’euros.

L'objectif pour le créateur et développeur des médicaments antidiabétiques et coupe-faim Ozempic et Wegovy est de simplifier son organisation, améliorer la rapidité de la prise de décision et réaffecter des ressources aux opportunités de croissance dans le diabète et l'obésité. Novo Nordisk explique que ces dernières années, sa croissance rapide a complexifié son organisation et augmenté ses coûts.

Novo Nordisk victime de la concurrence

Le groupe a dû faire face ces derniers temps à l'apparition de traitements concurrents, notamment le Mounjaro et le Zepbound de l'Américain Eli Lilly. Mike Doustdar, président-directeur général de Novo Nordisk depuis le 7 août dernier, a déclaré : " En tant que leader mondial dans le traitement du diabète et de l'obésité, Novo Nordisk propose des produits qui améliorent la vie des patients dans le monde entier. Mais nos marchés évoluent, notamment dans le domaine de l'obésité, qui est devenu plus concurrentiel et plus axé sur le consommateur. Notre entreprise doit elle aussi évoluer. Cela signifie instaurer une culture axée sur les performances, utiliser nos ressources de manière plus efficace et prioriser les investissements là où ils auront le plus d'impact : dans nos principaux domaines thérapeutiques ".

Ce vaste plan va logiquement engendrer des coûts exceptionnels de restructuration, qui devraient s'élever à 8 milliards de couronnes danoises en net, en incluant les provisions pour dépréciation. Des coûts de restructuration d'environ 9 milliards de couronnes danoises seront engagés au troisième trimestre 2025, compensés par des économies d'environ 1 milliard de couronnes danoises au quatrième trimestre.

Troisième révision à la baisse des objectifs depuis le début de l'année

Le laboratoire scandinave a donc révisé à la baisse certains de ses objectifs financiers pour la troisième fois cette année. À change constant, la croissance du résultat opérationnel est désormais attendue entre 4 et 10 % en 2025, contre une progression de 10 à 16 % précédemment.

Les analystes d'UBS qualifient ce plan de " restructuration majeure " et ils s'attendent à ce que les réinvestissements soient principalement axés sur des actions commerciales pour dynamiser les produits existants et sur la R&D pour développer le portefeuille de produits à moyen terme.

La banque suisse ajoute que Novo Nordisk va également instaurer une nouvelle culture de la performance qui impliquera des objectifs plus clairs et plus précis pour les employés. Pour UBS, cette initiative est considérée comme la première action du nouveau PDG. Les analystes sont restés à Neutre sur le titre Novo Nordisk, avec un objectif de cours de 340 couronnes danoises.

Depuis le début de l'année, le titre Novo Nordisk a perdu 45,74 % de sa valeur.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

NOVO NORD BR/RG-B
46,585 EUR Tradegate +0,90%
NOVO NORD BR/RG-B
46,565 EUR XETRA +2,57%
NOVO NORD BR/RG-B
344,375 DKK LSE Intl +2,33%
NOVO NORD BR/RG-B
54,0170 USD OTCBB -0,89%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 10/09/2025 à 10:55:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank