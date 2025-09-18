 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La valeur du jour en Europe - Next sous tension après des perspectives prudentes
information fournie par AOF 18/09/2025 à 11:51

(AOF) - Next fléchit de 4,67%, à 11440 pence, à la bourse londonienne malgré des résultats semestriels solides, s'accompagnant de perspectives prudentes. Le groupe de distribution britannique a déclaré un bénéfice net en hausse de 17,5%, à 379,5 millions de livres, au premier semestre et a vu ses ventes totales progresser de 10,3 %. Seul bémol, de taille : la croissance des ventes au Royaume-Uni, marché qui concentre 80 % de ses ventes, sera moins forte pour la seconde moitié de l'année. La croissance des ventes au Royaume-Uni devrait s'établir à 1,9 % au second semestre, contre 7,6 % au premier.

"La prudence reste de mise au Royaume-Uni au second semestre en raison de la faiblesse de l'emploi et des dépenses de consommation. À l'international, la concurrence est plus rude et les dépenses marketing ont ralenti", détaille UBS, toujours à l'Achat sur le dossier.

"Nous anticipons une poursuite de la baisse des opportunités d'emploi au Royaume-Uni au second semestre, les effets des modifications de l'assurance nationale d'avril continuant à se répercuter sur l'économie au fil de l'année. Nous pensons que cela freinera de plus en plus la consommation sur la deuxième partie de l'année", explique Next qui dispose d'environ 460 magasins au Royaume-Uni et en Irlande, ainsi que d'une présence en ligne dans plus de 70 pays.

L'entreprise britannique a maintenu sa prévision de bénéfice avant impôts pour l'année entière, à 1,105 milliard de livres sterling, contre 1,011 milliard de livres en 2024/25.

Par ailleurs, le conseil d'administration a déclaré un dividende intérimaire ordinaire de 0,87 livre par action pour la période, qui sera versé le 5 janvier 2026 aux actionnaires enregistrés au 5 décembre 2025. L'an dernier, ce dividende s'élevait à 0,75 livre par action.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 18/09/2025 à 11:51:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

