La valeur du jour en Europe - Next sous tension après des perspectives prudentes

(AOF) - Next fléchit de 4,67%, à 11440 pence, à la bourse londonienne malgré des résultats semestriels solides, s'accompagnant de perspectives prudentes. Le groupe de distribution britannique a déclaré un bénéfice net en hausse de 17,5%, à 379,5 millions de livres, au premier semestre et a vu ses ventes totales progresser de 10,3 %. Seul bémol, de taille : la croissance des ventes au Royaume-Uni, marché qui concentre 80 % de ses ventes, sera moins forte pour la seconde moitié de l'année. La croissance des ventes au Royaume-Uni devrait s'établir à 1,9 % au second semestre, contre 7,6 % au premier.

"La prudence reste de mise au Royaume-Uni au second semestre en raison de la faiblesse de l'emploi et des dépenses de consommation. À l'international, la concurrence est plus rude et les dépenses marketing ont ralenti", détaille UBS, toujours à l'Achat sur le dossier.

"Nous anticipons une poursuite de la baisse des opportunités d'emploi au Royaume-Uni au second semestre, les effets des modifications de l'assurance nationale d'avril continuant à se répercuter sur l'économie au fil de l'année. Nous pensons que cela freinera de plus en plus la consommation sur la deuxième partie de l'année", explique Next qui dispose d'environ 460 magasins au Royaume-Uni et en Irlande, ainsi que d'une présence en ligne dans plus de 70 pays.

L'entreprise britannique a maintenu sa prévision de bénéfice avant impôts pour l'année entière, à 1,105 milliard de livres sterling, contre 1,011 milliard de livres en 2024/25.

Par ailleurs, le conseil d'administration a déclaré un dividende intérimaire ordinaire de 0,87 livre par action pour la période, qui sera versé le 5 janvier 2026 aux actionnaires enregistrés au 5 décembre 2025. L'an dernier, ce dividende s'élevait à 0,75 livre par action.

