La valeur du jour en Europe - Nestlé : Laurent Freixe destitué de son poste de directeur général
information fournie par AOF 02/09/2025 à 11:20

(AOF) - Reculant de 0,87% à 74,83 francs suisses, Nestlé enregistre une des plus fortes baisses au sein de l'indice SMI, après l'annonce hier du limogeage du directeur général Laurent Freixe. Ce dernier a été remercié suite à " une enquête sur une relation amoureuse non divulguée avec un subordonné direct, en violation du code de conduite professionnelle de Nestlé ". Le conseil d'administration avait ordonné une enquête supervisée par le président Paul Bulcke et l’administrateur principal indépendant, Pablo Isla, avec le soutien de conseillers juridiques externes indépendants.

" C'était une décision nécessaire. Les valeurs de Nestlé et une bonne gouvernance constituent les fondations solides de notre entreprise. Je remercie Laurent pour ses années de service ", a déclaré dans un communiqué le président du conseil d'administration, Paul Bulcke.

Laurent Freixe sera remplacé par Philipp Navratil, patron de Nespresso depuis 2024, qui a rejoint le conseil d'administration de Nestlé le 1er janvier dernier.

Paul Bulcke a déclaré que " le conseil d'administration est confiant que Philipp Navratil fera rapidement progresser notre stratégie de croissance et accélérera nos efforts en matière d'efficacité. Nous ne changeons pas de cap en ce qui concerne notre stratégie et nous ne perdrons pas le rythme en matière de performance ".

" Le départ de Laurent Freixe nous a laissés sous le choc. Lorsqu'il a pris la relève en tant que PDG il y a un peu plus d'un an, après l’éjection de Mark Schneider de ce poste, nous le considérions comme un fidèle de Nestlé qui redorerait le blason de l'entreprise, réputée pour sa prévisibilité un peu ennuyeuse. Nous avions tort ", a commenté RBC.

De son côté, UBS évoque un changement de DG inattendu. " La nomination de Freixe en septembre 2024 était une tentative claire, par l'entreprise, de revenir à ses racines (selon les propres mots du président de Nestlé : 'Aller à l'essentiel ') et de chercher une stabilité bien nécessaire à un groupe qui avait subi des transformations significatives de son portefeuille et de son organisation ", explique la banque suisse.

Elle rappelle que lors du Capital Market Day de novembre dernier, Nestlé a dévoilé sa nouvelle stratégie et ses ambitions à moyen terme, indiquant qu'il lui faudrait 18 à 24 mois pour corriger et améliorer sa performance opérationnelle.

" Moins d'un an après le début de sa nouvelle stratégie, le changement soudain et inattendu dans la direction pourrait ajouter une certaine incertitude à ce qui était déjà considéré comme un plan de redressement difficile et long ", ajoute t-elle.

