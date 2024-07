La valeur du jour en Europe - Menace de nouvelles restrictions de l'administration Biden : ASML sous pression

(AOF) - ASML recule de 6,6% à 913,30 euros, affichant ainsi le plus fort repli de l’indice néerlandais AEX. L’équipementier pour le secteur des semi-conducteurs a présenté des résultats trimestriels meilleurs que prévu, mais des prévisions trimestrielles décevantes. La baisse du titre intervient également à la suite d’une information Bloomberg selon laquelle l'administration Biden envisagerait de recourir aux restrictions commerciales les plus sévères qui soient si des entreprises telles qu'ASML continuent de donner à la Chine accès à des technologies de pointe dans le domaine des semi-conducteurs.

Au deuxième trimestre, la firme technologique européenne a généré un bénéfice net en repli de 18,7% à 1,578 milliard d'euros. Le résultat opérationnel est, lui, tombé à 1,834 milliard d'euros contre 2,263 milliards un an auparavant. Il était attendu à 1,712 milliard d'euros. ASML affiche une marge brute, une mesure très suivie de la rentabilité de 51,3 %, en repli de 0,2 point.

Les revenus d'ASML ont reculé de 9,5% à 6,24 milliards d'euros, alors que le marché visait 6,08 milliards de dollars

" Nous considérons 2024 comme une année de transition avec des investissements continus à la fois dans la montée en puissance et dans la technologie. Nous constatons actuellement une forte évolution de l'IA, qui est le moteur de la reprise et de la croissance de l'industrie, avant les autres segments du marché ", a déclaré Christophe Fouquet, Président et Chief Executive Officer d'ASML.

Les prévisions trimestrielles déçoivent

Sur le plan commercial, les prises de commandes se sont élevées à 5,57 milliards d'euros, supérieures au niveau de l'an dernier à la même époque, 4,5 milliards d'euros et au consensus : 5 milliards d'euros.

Sur le total commandé, 2,5 milliards d'euros correspondait à des systèmes EUV (technologie de lithographie dans l'extrême ultraviolet), à la pointe de la technologie.

Sur ce trimestre, ASML cible des ventes entre 6,7 et 7,3 milliards de dollars pour une marge brute située entre 50% et 51%. Le marché anticipe respectivement 7,535 milliards de dollars et 51,5%. Ces prévisions impliquent un résultat opérationnel inférieur de 13% au consensus, signale UBS.

Les revenus de 2024 sont toujours attendus similaires à ceux de 2023, avec une marge brute légèrement plus faible : 51,3% l'année dernière. En 2025, le groupe néerlandais anticipe un chiffre d'affaires compris entre 30 et 40 milliards de dollars pour une marge brute située entre 56% et 60%.

" L'augmentation des prises de commandes au deuxième trimestre était attendue, mais elle donne à ASML la crédibilité nécessaire pour que 2025 se situe effectivement dans le haut de la fourchette prévue, ce qui est devenu l'opinion générale des investisseurs ", souligne Stifel.

Marché en croissance et tensions sur les prix

Selon la SIA, les ventes mondiales de puces se sont établies à 151,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une envolée de 23% sur un an. Les ventes ont progressé sur tous les grands marchés régionaux et pour toutes les catégories de produits. Alors que les incertitudes mondiales, notamment la guerre en Ukraine et la crise sanitaire, pèsent sur les chaînes d'approvisionnement, la demande de semi-conducteurs continue de dépasser fortement l'offre. Les fabricants Samsung et TSMC ont annoncé qu'ils allaient relever leurs tarifs, dans un contexte où les acteurs du secteur disposent de bonnes marges de manœuvre et bénéficient d'un pouvoir de négociation renforcé. Toutefois les hausses de salaires et les prix des composants pourraient peser sur les performances futures.