La valeur du jour en Europe Maersk a le vent en poupe après ses trimestriels

(AOF) - Maersk (+2,60% à 10,27 couronnes danoises) affiche une des plus fortes hausses de la Bourse de Copenhague après la publication de ses résultats. L’armateur danois affiche un Ebitda de 4,79 milliards de dollars au troisième trimestre contre 1,87 milliard il y a un an , pour un chiffre d’affaires de 15,76 milliards de dollars contre 12,12 milliards il y a un an. Il revoit à la hausse ses prévisions 2024 comme annoncé le 21 octobre, s'attendant désormais à un Ebit sous-jacent pour l'ensemble de l'année de 5,2 à 5,7 milliards de dollars contre de 3 à 5 milliards précédemment.

La fourchette d'Ebitda sous-jacent pour 2024 est passé de 9 à 11 milliards à 11-11,5 milliards de dollars.

"Maersk a enregistré une croissance de ses activités et des résultats financiers nettement supérieurs à ceux de l'année précédente" souligne le groupe, invoquant "principalement" ses activités relatives à l'Océan, même si les divisions Logistique & Services et Terminaux "ont également contribué à l'amélioration des bénéfices". Maersk évoque également "une forte demande du marché des conteneurs" et "la poursuite de la situation en Mer Rouge".

"Ce trimestre, nous avons une fois de plus accompagné nos clients dans les périodes de forte volatilité et de faible visibilité", déclare le CEO Vincent Clerc. "Notre équipe Océan a répondu aux perturbations récurrentes avec une grande agilité en tirant parti de nos terminaux centraux et en investissant dans la capacité et l'équipement pour atténuer l'impact de la chaîne d'approvisionnement sur nos clients tout en optimisant les coûts unitaires".

AOF - EN SAVOIR PLUS