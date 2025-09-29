 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La valeur du jour en Europe - Lufthansa dévoile de nouveaux objectifs financiers pour 2028-2030 et 4 000 suppression de postes
information fournie par AOF 29/09/2025 à 12:08

(AOF) - Lufthansa (+1,19%, à 7,842 euros), a, dans le cadre d’une journée investisseurs, réaffirmé son objectif d’adapter sa structure organisationnelle et opérationnelle. L’objectif est de créer une valeur durable pour les clients, les actionnaires, et les collaborateurs. Concernant ces derniers, le groupe de transport aérien a annoncé 4 000 suppressions d’emplois dans le monde d’ici à l’année 2030. La majorité des postes concernés est basée en Allemagne, et l’accent sera mis sur les fonctions administratives plutôt que sur les fonctions opérationnelles.

Parmi les autres décisions prises, le rapprochement des compagnies Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines et ITA Airways grâce à des ajustements de leur structure organisationnelle et de leurs processus, et à une intégration plus poussée. Ainsi, les responsabilités seront clarifiées, ce qui favorisera la collaboration et accélérera les processus décisionnels. À titre d'exemple, le pilotage à l'échelle du groupe de la gestion de l'offre commerciale va améliorer la productivité et l'efficacité.

Le groupe compte également sur " la plus grande modernisation de la flotte de l'histoire de l'entreprise " qui sera un élément stratégique clé pour la viabilité future de l'augmentation de la rentabilité. L'entreprise prévoit notamment d'ajouter plus de 230 nouveaux appareils d'ici 2030, dont 100 long-courriers.

Parallèlement, le groupe Lufthansa souhaite accélérer sa transformation numérique et va notamment regrouper toutes les fonctions informatiques au sein d'un seul département de la direction générale.

Avec tous ces éléments, de nouveaux objectifs financiers ont été dévoilés. Une hausse significative de la rentabilité est attendue d'ici à la fin de la décennie. Sur la période 2028-2030, la marge d'exploitation ajustée devrait être comprise entre 8 et 10%, le rendement des capitaux employés ajusté avant impôts entre 15 et 20% et le flux de trésorerie disponible ajusté devrait dépasser les 2,5 milliards d'euros. La politique de dividende devrait être maintenue avec un taux de distribution de 20 à 40% du résultat net consolidé aux actionnaires.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

DT LUFTHANSA
7,866 EUR XETRA +1,50%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 29/09/2025 à 12:08:00.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 29/09/2025 à 12:08:00.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

