La valeur du jour en Europe - Lufthansa dévoile de nouveaux objectifs financiers pour 2028-2030 et 4 000 suppression de postes

(AOF) - Lufthansa (+1,19%, à 7,842 euros), a, dans le cadre d’une journée investisseurs, réaffirmé son objectif d’adapter sa structure organisationnelle et opérationnelle. L’objectif est de créer une valeur durable pour les clients, les actionnaires, et les collaborateurs. Concernant ces derniers, le groupe de transport aérien a annoncé 4 000 suppressions d’emplois dans le monde d’ici à l’année 2030. La majorité des postes concernés est basée en Allemagne, et l’accent sera mis sur les fonctions administratives plutôt que sur les fonctions opérationnelles.

Parmi les autres décisions prises, le rapprochement des compagnies Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines et ITA Airways grâce à des ajustements de leur structure organisationnelle et de leurs processus, et à une intégration plus poussée. Ainsi, les responsabilités seront clarifiées, ce qui favorisera la collaboration et accélérera les processus décisionnels. À titre d'exemple, le pilotage à l'échelle du groupe de la gestion de l'offre commerciale va améliorer la productivité et l'efficacité.

Le groupe compte également sur " la plus grande modernisation de la flotte de l'histoire de l'entreprise " qui sera un élément stratégique clé pour la viabilité future de l'augmentation de la rentabilité. L'entreprise prévoit notamment d'ajouter plus de 230 nouveaux appareils d'ici 2030, dont 100 long-courriers.

Parallèlement, le groupe Lufthansa souhaite accélérer sa transformation numérique et va notamment regrouper toutes les fonctions informatiques au sein d'un seul département de la direction générale.

Avec tous ces éléments, de nouveaux objectifs financiers ont été dévoilés. Une hausse significative de la rentabilité est attendue d'ici à la fin de la décennie. Sur la période 2028-2030, la marge d'exploitation ajustée devrait être comprise entre 8 et 10%, le rendement des capitaux employés ajusté avant impôts entre 15 et 20% et le flux de trésorerie disponible ajusté devrait dépasser les 2,5 milliards d'euros. La politique de dividende devrait être maintenue avec un taux de distribution de 20 à 40% du résultat net consolidé aux actionnaires.

