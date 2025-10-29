La valeur du jour en Europe - Les activités Corporate Banking et banque privée de Deutsche Bank surprennent favorablement

(AOF) - Deutsche Bank gagne 1,23% à 29,97 euros grâce à la présentation de résultats trimestriels meilleurs que prévu. La première banque allemande a bénéficié de revenus supérieurs de 3% aux attentes tandis que les coûts ont légèrement déçu, relèvent les analystes. "Nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs financiers pour 2025 et, après avoir augmenté les distributions aux actionnaires de 50 % au cours des trois dernières années, nous sommes en passe de restituer plus de 8 milliards d'euros aux actionnaires entre 2022 et 2026", a déclaré le directeur général, Christian Sewing.

Au troisième trimestre, la première banque allemande a enregistré un bénéfice net, part du groupe, en progression de 7% à 1,56 milliard d'euros, sachant que le marché anticipait 1,3 milliard d'euros.

Deutsche Bank a bénéficié de la baisse de 16% des provisions pour créances douteuses, à 417 millions d'euros. Le profit avant impôt a augmenté de 8% à 2,445 milliards d'euros, surpassant le consensus s'élevant à 2,17 milliards d'euros.

Le coefficient d'exploitation a reculé 63% sur les neuf premiers mois de l'année contre 73,2% sur la même période, un an auparavant. Il est en ligne avec l'objectif d'un coefficient inférieur à 65% cette année.

Corporate Banking et la banque privée se distinguent

Les revenus affichent une hausse de 7% à 8,04 milliards d'euros. S'agissant de l'activité de courtage FICC (Fixed Income, Currencies and Commodities), l'un de ses points forts historiques, les revenus ont bondi de 19% à 2,48 milliards d'euros et surpassé le consensus s'élevant à 2,24 milliards. Pour l'ensemble de la banque d'investissement, les revenus ont progressé de 11% à 2,978 milliards d'euros.

UBS souligne que le résultat opérationnel de cette division de 965 millions d'euros, est inférieur de 5% au consensus en raison d'une coût du risque nettement plus élevé qu'attendu : 308 millions d'euros contre 159 millions d'euros.

L'analyste explique la surperformance de Deutsche Bank ce trimestre par les bons résultats de la division Corporate Banking et de la banque privée. Elles affichent un résultat avant impôts de respectivement 670 millions d'euros, en repli de 9%, et de 683 millions d'euros, en progression de 13%.

Le ratio de fonds propres durs (CET1) a progressé à 14,5%, contre 14,2% à la fin du trimestre précédent, soit 25 points de base de mieux qu'anticipé. La rentabilité des capitaux propres tangibles (RoTE) est, elle, ressortie à 10,7%, contre 10,1% au troisième trimestre 2024.

Enfin, la banque allemande a confirmé ses objectifs 2025 : une rentabilité des capitaux propres tangibles supérieure à 10%, un ratio CET1 entre 13,5% et 14%, et des revenus annuels de 32 milliards d'euros.

"Nous avons établi des bases solides pour la prochaine étape de notre stratégie", s'est félicité le directeur général, Christian Sewing. A ce propos, une journée investisseurs est prévue le 17 novembre.

AOF - EN SAVOIR PLUS