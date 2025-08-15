 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La valeur du jour en Europe - Le bijoutier Pandora ne scintille pas
information fournie par AOF 15/08/2025 à 10:08

(AOF) - Pandora (-12,74% à 903,10 couronnes danoises) manque d'éclat à la Bourse de Copenhague après avoir publié des résultats au second trimestre 2025 en deçà des attentes du marché. Le bénéfice d'exploitation sur cette période s'est élevé à 1,287 milliard de couronnes danoises, soit une marge d'Ebit de 18,2%. Il est quasiment similaire au consensus : 1,289 milliard de couronnes danoises. " La marge a diminué de 160 points de base sur un an, reflétant 230 points de base défavorables liés aux changes, aux matières premières et aux tarifs douaniers ", explique le fabricant danois de bijoux.

Sur ce trimestre, le chiffre d'affaires est en hausse organique de 8% ou de 3% à périmètre constant pour atteindre les 7,07 milliards de couronnes danoises. Les marchés anticipaient des ventes à hauteur de 7,17 milliards de couronnes danoises.

Pandora souligne qu'il a " continué d'afficher une croissance solide de ses revenus et de ses marges au deuxième trimestre 2025, malgré le contexte macroéconomique de plus en plus turbulent ainsi que les obstacles liés aux taux de change, aux tarifs douaniers et aux prix des matières premières ".

Dans le détail, au deuxième trimestre 2025, la croissance à périmètre constant est restée forte aux États-Unis, à 8%, Pandora continuant de bénéficier d'un trafic positif et de surperformer l'ensemble du marché. En Europe, la croissance à périmètre constant est de 1%, alimentée par une croissance à deux chiffres dans plusieurs marchés : Espagne, Portugal, Pays-Bas et Pologne.

Sur ce second trimestre, l'Ebitda s'est légèrement replié de 0,3% à 1,911 milliards de couronnes danoises, avec une marge Ebitda de 27% contre 28,3% il y a un an.

En revanche, le bénéfice net est en hausse, s'élèvant à 803 millions de couronnes danoises contre 799 millions au deuxième trimestre 2024. Par action, le bénéfice ressort à 10,3 couronnes danoises contre 9,7 un an avant.

En outre, au premier semestre 2025, les ventes de Pandora ont progressé de 7% en organique à 14,42 milliards de couronnes danoises. Dans le même temps, l'Ebit sur les six premiers mois de l'année en cours a augmenté passant en un an de 2,84 à 2,92 milliards de couronnes danoises.

Impact considérable des taxes douanières américaines

Suite à sa publication, Pandora maintient ses perspectives pour 2025. Le groupe danois vise toujours une croissance organique de 7-8%, face à l'incertitude macroéconomique élevée. La prévision de marge Ebit pour l'exercice en cours est également maintenue à environ 24%, malgré un vent contraire de 60 points de base liés aux niveaux tarifaires actuels.

L'instauration des droits de douane supplémentaires par les Etats-Unis impacte grandement l'activité de Pandora par rapport aux produits importés sur le territoire américain et originaires principalement de Thaïlande, de Chine, du Vietnam, ou encore d'Inde.

L'entreprise danoise explique avoir travaillé sur " des mesures d'atténuation depuis un moment et accéléré certaines mesures de coût : changement des sources d'approvisionnement, expédition directe de bijoux au Canada et en Amérique latine plutôt que par le centre de distribution américain de Pandora ".

Pour 2025, les taxes américaines actuelles lui coûteraient 200 millions de couronnes danoises puis 450 millions pour 2026. La société se prépare à augmenter les prix, mettre en place d'autres mesures de coût pour couvrir cet impact.

En fort repli ce vendredi à l'ouverture des marchés, le titre Pandora perd près de 17% depuis le 1er janvier.

PANDORA
120,350 EUR Tradegate -15,10%
PANDORA
901,000 DKK LSE Intl -12,90%
PANDORA
169,1000 USD OTCBB 0,00%
