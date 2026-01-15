La valeur du jour en Europe - L'éclat commercial de Richemont terni en Bourse à cause de l'érosion des marges

(AOF) - Richemont (-2,86%, à 168,80 francs suisses) enregistre un des plus forts replis du SMI en dépit de ses solides ventes dépassant les prévisions des analystes au troisième trimestre de son exercice décalé 2025/2026. Alors qu'ils auraient pu s'enthousiasmer de cette dynamique commerciale, les investisseurs s'inquiètent de la faiblesse des devises et de la hausse du coût des matières premières (métaux précieux) qui ont continué de peser sur les marges du géant du luxe suisse. Ce point d'inquiétude a été soulevé par le groupe lors de la publication ce matin de son chiffre d'affaires.

Par conséquent, les valeurs du luxe chutent à Paris : Kering perd 3,45%, LVMH cède 2,23% et Hermès 0,36%. Moncler recule de près de 3% à Milan comme Burberry à Londres.

Sur ce troisième trimestre, Richemont a dégagé un chiffre d'affaires de 6,4 milliards d'euros, soit une croissance de 11% à taux de change constants, mais de seulement 4% à taux de change réels. RBC précise que les marchés anticipaient une croissance de 8% à taux de change constant.

En outre, l'action de Richemont recule face à des investisseurs restant prudents par rapport à la situation géopolitique actuelle. Les tensions internationales et les menaces de nouveaux tarifs douaniers (notamment aux Etats-Unis) font peser un risque sur la demande future et les coûts d'importation.

La joaillerie, moteur de croissance imperturbable

La hausse des revenus trimestriels de Richemont a été tirée par les activités joaillerie (+14%, à 4,78 MdsEUR), horlogerie (+7% contre une croissance nulle anticipée par les marchés), mode et accessoires (+3%).

Bernstein souligne que la croissance des ventes du segment joaillerie a dépassé le consensus : +10%. Le bureau d'études souligne que le secteur de la joaillerie est en pleine santé et Richemont s'y impose comme le leader incontesté. Considérée comme sa valeur favorite ("best idea" = "meilleure idée d'investissement"), il valide l'attrait croissant du groupe sur le long terme. "Dans un contexte social de plus en plus fragmenté, Richemont réussit à réunir et à fidéliser aussi bien la clientèle aspirationnelle que les acheteurs les plus aisés", explique t-il.

En revanche, RBC observe une faiblesse dans la division horlogerie, principalement liée au marché chinois. La banque canadienne s'attend à "une stabilisation des marges dans ce pôle qui pèse actuellement sur la croissance et la rentabilité globale de Richemont. Ce déclin de rentabilité semble dû à la "retailisation" (passage à la vente directe) et à l'augmentation des coûts fixes d'exploitation ces dernières années.

Rayonnement au Moyen-Orient

Sur le plan géographique, la région Moyen-Orient et Afrique affiche la plus forte progression sur ce trimestre : 20%. Cette augmentation est dû à la solidité du marché des Emirats Arabes Unis et à une croissance à deux chiffres dans tous les domaines d'activité du groupe.

La croissance ressort à 17% au Japon et de 14% dans la region Amériques. En Europe, elle s'élève à 8%, grâce à l'appui de la demande locale et au tourisme. En Asie-Pacifique, les revenus ont augmenté de 6% grâce à une activité soutenue à Hong-Kong, en Corée du Sud et en Australie.

Sur les 9 premiers mois de cet exercice (avril-décembre 2025), Richemont a généré un chiffre d'affaires qui s'élève à 17 MdsEUR, soit une hausse de 10% à taux constants (+5% à taux réels).

Côté perspectives, le colosse suisse du luxe n'a pas communiqué sur ses prévisions de ventes sur l'ensemble de cet exercice 2025/2026. L'absence de perspectives pourrait être perçue comme un signe que la direction du géant du luxe prévoit un ralentissement ou des difficultés qu'elle ne peut pas encore chiffrer précisément.

